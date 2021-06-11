Erdoğan Açıkladı. Son Dakika. Maaşlar 500 TL Yükseliyor

Son Dakika gelişmesi yaşandı. Kurban bayramına yaklaşık bir ay kala emekli vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de emekli kurban bayramı ikramiyesi yatıp yatmayacağı olmaktadır. 1.100 TL Ramazan bayramı öncesinde verilen ödemeler, şimdilerde ise Kurban Bayramı öncesinde verileceği duyuruldu. 20 Temmuz 2021 günü Kurban bayramının birinci günü. Bu durumda emekli ikramiyeleri içinde bayram öncesi hafta hesaplara yatması bekleniyor.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında bu yıl ödenecek ikramiye tutarı toplamı 2.200 TL oldu. 1.100 TL'sini Ramazan önce alan emekliler, 1.100 TL'yi de Kurban Bayramı'nda alacaklar. Bu verilen paraları alabilmeniz için her hangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. SGK tarafından maaşınıza göre bu ödenekler yatırılacaktır.

Emekli Temmuz Zammı

Emekli'nin bir diğer merak ettiği konu ise, Emekli temmuz zammı olmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizdeki emekliler, çalıştıkları günlere göre emekli maaşları almaktadırlar. Bu maaşlar çerçevesinde, emekli olan kişiler, en düşük 1.500 TL emekli maaşı almaktadır. Temmuz zammı ile birlikte, en düşük emekli maaşı 2.000 TL olacak yönünde gelişmeler var. Eğer bu karar verilirse, en düşük emekli maaşı Türkiye'de 2.000 TL olacak ve 500 TL zam alınacak.

Emekli Temmuz Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Emeklilere temmuz zammı 5 Temmuz tarihinde son 6 aylık enflasyon oranları hesaplandıktan sonra belli olacak. Emekli olan kişiler, Temmuz zammı doğrultusunda, ayrıca emekli promosyonları da alacak ve Temmuz ayında rahat bir nefes alacak. Emekli olan kişilerin emekli maaş günleri bayrama gelen kişiler ise, bayramdan önce maaşlarını alabilecekler.