Erdoğan Açıkladı: Emeklilerin Ödemeleri Hemen Yapılacak!

SON DAKİKA HABER: Emekliye müjde... Ülkemizde yaşayan ve son günlerde neredeyse herkesin bütçesini oldukça zor bir duruma düşüren ekonomik bunalım, en çok da emekli vatandaşları etkilemektedir. Bu durumda da emeklilerin gelir ve gider dengelerinin iyileştirmek ve kendilerini daha fazla nakit desteği sunabilmek adına bankalar, gerekli bütün adımları atarak hem promosyonu kampanyalar başladım hem de uygun faiz oranları ile ihtiyaçlı nakit kredilerini özel olarak sunmaktadır. Emekli vatandaşları, bu konudaki en büyük desteği ise promosyon ödemeleri olarak ele alınmaktadır.

Özellikle, ülkemizde yaşayan emeklilerin gelir seviyeleri düşük olduğu ve belirli bir yaş seviyesine ulaştıkları için, bazı konularda ek gelir ya da gelirlerini artırmak gibi bir şansları bulunmamaktadır.

Emekli maaş seviyelerine ekonomik göstergelerine göre oldukça düşük seviyelerde yer alıyor olması, emekliliği, bankalar tarafından sunulan promosyonlardan ve de kampanyalardan faydalanmalarına imkan tanımaktadır.

Emeklilerin, bu konudaki en büyük yardımcıları ise bankalar tarafından sunulan düşük faizli krediler ve emekli maaş ödemelerini yönelik verecekleri sorundan kaynaklı olarak alacakları promosyon ödemeleridir.

Buna göre emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını hangi banka üzerinden kılıyorlar ise üç sene boyunca aynı bankadan almalarını yönelik bir sözleşme imzalamaları halinde kendilerine bir defalık olarak farklı miktarlarda promosyon ödemeleri yapılacaktır. Bankadan bankaya değişen, promosyon ödemeleri için emekli vatandaşlar kamu bankalarına taşırlar ise kendilerine klip onlara bağlı olarak düşük faizli ihtiyaç kredileri da nakit olarak sunulabilmektedir.