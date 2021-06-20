Erdoğan 3. Doz Koronavirüs Aşısı Yaptırma Sebebini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısı ile gençlerle çevrimiçi olarak bir araya geldi ve bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz aşı olmasının nedenini de anlattı. Cumhurbaşkanı olarak ilk anda koronavirüs aşısı olduğunu ifade eden Erdoğan, 1. ve 2. dozu olduktan sonra bir de antikor için aşı olduğunu söyledi. Bununla birlikte sonuçların da olumlu istikamette geliştiği öğrenildi.

81 ilden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak kendisine sorulan soruları cevapladı ve babalar günü tebriklerini kabul ederek açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin konulara da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. doz aşı olmasının sebebini de anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü dolayısı ile buluşma sırasında yapmış olduğu açıklamalar hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında bulunmaktadır.

Pandemi süreci ile mücadele hakkında oldukça önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüste ciddi oranda düşüş yaşadığımızı ama bu oranı daha da düşürmemiz gerektiğini söyledi. Vaka sayısının günde 5000 civarında olmasının fazla olduğunu düşündüklerin, açıklayan Erdoğan, vefat sayısının ise 50 civarında olduğunu ancak o durumunun da arzu edilmediğini söyledi. Hem vaka sayısında çift haneliye hem de vefatlarda tek haneye inmemizin istendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, aşı konusunda da açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin koronavirüs aşısına erişim konusunda dünyada bulunan milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir fırsata sahip olduğunu bilmesi gerekir şeklinde ifadeler kullanıldı.

Koronavirüs yerli aşısı hakkında da önemli açıklamalarda bulunuldu ve Eylül, Ekim ayı gibi üretim gerçekleşmesinin amaçlandığı belirtildi. Aşı ve aşılama süreci ile ilgili olumlu gelişmeler olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı, sonbaharda yerli aşının üretiminin hedeflendiğini belirtti.