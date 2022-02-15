Erdal Beşikçioğlu'ndan Yeni Proje Haberi Geldi

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, bir süre önce Behzat Ç. isimli karaktere hayat vererek geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve adeta kariyer hayatının zirvesine ulaşmıştı. Son olarak ise Kağıt Ev isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer alan ve izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu bu defa yeni bir projeye imza attı ve kendisine çok yakışacak bir rol ile ekranlara gelmek için hazırlık yapmaya başladı. Erdal Beşikçioğlu'nun yeni projesi ile ilgili merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve beğeni toplayan Your Honor dizisinin Türk uyarlamasında rol alacak olan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin Türk uyarlamasının ismin Hakim olacağı öğrenildi ve proje hakkında detaylar da seyirci kitlesi tarafından merak edildi. Dizinin Türkiye'de büyük bir ilgi ile karşılaşması bekleniyor ve proje hakkında yüksek beklentiler de bulunuyor. Yeni dizi Hakim’in ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklandı ve dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacak merak konusu oldu.

Bir süre önce Amerika'da yayınlanan proje, toplamda 10 bölüm olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Dizide oldukça tehlikeli bir mafya babasının oğlunu kaza ile öldüren birinin babası olan hakimin çocuğu için göze aldıkları dizide anlatılıyordu. Erdal Beşikçioğlu'nun baş rolünde bulunacağı Hakim dizisinin çekimlerine kısa süre içerisinde başlayacağı bekleniyor.

Hakim dizisinin başrolünü canlandırmak için ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in ismi geçiyordu ve daha sonra dizi, Oktay Kaynarca'nın ismi ile anılmıştı fakat bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Proje hakkında Erdal Beşikçioğlu ile anlaşma yapıldığı öğrenildi ve alınan bu karar ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Bunun yanı sıra Hakim dizinin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Burak Dakak ve Ebru Özkan gibi ünlü isimlerin bulunduğu da biliniyor.