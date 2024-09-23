Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde dünyaya gelen İbrahim Kiraz, doğduğu evin penceresinden her sabah gördüğü Erciyes’e ilk kez 2007 yılında bireysel olarak tırmandı. Amatör olarak dağcılığa başladıktan iki yıl sonra, 20 yaşında Erciyes Kayak Merkezi'nde pist güvenlik görevlisi oldu ve birçok zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kiraz, şimdiye kadar Erciyes’e 101 kez zirve yaptığını belirterek, "Zirveye en çok çıkanlardan biriyim" dedi. Tırmanma rotalarının zorluğuna dikkat çeken Kiraz, en heyecan verici noktanın ve düşme tehlikesinin en fazla olduğu yerin ‘Şeytan Deresi’ olduğunu ifade etti.

6 saatte zirveye ulaştığını söyleyen Kiraz, Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan aldığı eğitimlerle zorlu hava şartlarında birçok tırmanış gerçekleştirdiğini vurguladı. Kiraz, "Erciyes'in ayazı insana değdi mi, bir daha mutlaka gelir," diyerek zirve tırmanışlarına ömrü yettikçe devam edeceğini belirtti.