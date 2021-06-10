Eray Çakın Hakkında Yeni Gelişme! Başörtülü Akademisyene Saldırmıştı

Nişantaşı'na meydana geldiği öğrenilen korkunç olayda Eray Çakır isimli şahıs, arkadaşı ile parkta oturduğu sırada Neşe Nur Akkaya’ya saldırıda bulunmuş ve “aşağılama” , “silahla kasten yaralama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Yaşanan dehşet verici olay hakkında mahkeme şahsın tutuklanmasına karar verdi. Nişantaşı'nda parkta oturan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’ya saldırıda bulunan Eray Çakır isimli şahıs hakkında yeni gelişmeler öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte 6 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olay alınan kararlar ve konu ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…

Eray Çakın simli saldırgan, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya’ya Mıstık Parkı’nda arkadaşları ile oturduğu sırada saldırıda bulunmuş ve bu korkunç gelişme ile ülke gündeminde yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konu hakkında bazı açıklamalarda bulunmuş ve 6 Haziran 2021 tarihinde Neşe Nur Akkaya ile Eray Çakın arasında meydana gelen olaya ilişkin ilk olarak “kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Daha sonra şüpheli şahıs Eray Çakın’ın, ifadesi alınması ardından 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisi öğrenilmişti. İfadesi alınan Eray Çakın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı ve daha sonra korkunç olay hakkında yeni gelişmeler öğrenildi. Neşe Nur Akkaya'nın savcılıkta ifade etmesi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Nişantaşı'nda yaşanan inanılmaz olay ile ilgili olarak Neşe Nur Akkaya, savcılıkta ifade vermiş ve soruşturmada bu doğrultuda derinleşmişti. Bugün Eray Çakın’ın ifadesinin alınması ardından savcılık “silahla kasten yaralama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “aşağılama” suçundan tutuklanması istemi ile şahsı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmişti. Bunun yanı sıra, Hakimlik de saldırgan Eray Çakın hakkında tutuklama kararı aldı. Bununla birlikte, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik içerisinde yürütüldüğü bilgisine de ulaşıldı.