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"Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz?"
01 Ocak 2017, 18:38
Reina'ya yapılan katliam tüm Türkiye'yi şoke ederken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü çok konuşuluyor. İzmir Halkapınar Metro durağı girişinde "yılbaşı kutlamayın günahtır" diye bildiri dağıtan bir gruba, " Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edilirken, asgari ücretin 1300 lira olduğu ülkede cüppeli hocalar mercedeslere binerken siz neredeydiniz"diye tepki gösteriliyor.
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konusan arkadasi anlayamadim? birde kendi cevresindeki sosyete bozuntularina ayni seyi sormasi gerek