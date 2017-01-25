"Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz?" 01 Ocak 2017, 18:38

Reina'ya yapılan katliam tüm Türkiye'yi şoke ederken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü çok konuşuluyor. İzmir Halkapınar Metro durağı girişinde "yılbaşı kutlamayın günahtır" diye bildiri dağıtan bir gruba, " Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edilirken, asgari ücretin 1300 lira olduğu ülkede cüppeli hocalar mercedeslere binerken siz neredeydiniz"diye tepki gösteriliyor.