Enpara.com 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Veriyor: Bankanın kredi başvuru şartları ve başvuru aşamaları belli oldu

Enpara.com 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Veriyor. Bankanın kredi başvuru şartları ve başvuru aşamaları hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Enpara.com üzerinden 40.000 TL kredi kullanmak için başvuru nasıl yapılır şimdi sizlere bu konu hakkında bahsedeceğiz.

Enpara.com Türkiye’deki ilk dijital banka olarak hizmet vermektedir. Dijital banka olarak hizmet vermesi şubesiz bankacılık demektir. Banka QNB Finansbank ortaklığında kurulmuştur. Sizde eğer Enpara.com bankası üzerinden işlem yapacaksanız internet kullanıcısı olmanız gerekiyor. Banka şubesiz bankacılık olduğu için yapılan bankacılık işlemlerinden masraf almaz. Kredilerde de dosya masrafsız kredi vermektedir. Sizde eğer ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız enpara.com kredi kampanyasına başvuru yaparak 36 ay vadeli 40.000 TL krediyi kullanabilirsiniz. Enpara.com ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler onay alabilmeleri için kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekmektedir.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nedir?

18 ile 65 yaş arasında olan ve TC vatandaşı müşteriler enpara.com ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Enpara bankası QNB Finansbank banka politikalarına göre işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen kredi onayı alabilirler. Enpara kredi başvurusu yapan kişilerin öncelikle kredi notuna bakacaktır. Kredi notu düşük olan veya kredi sicili uygun olmayan kişiler maalesef bu kredileri alamazlar. Kredi notunuz oluştuğunda ayrıca diğer bankalardaki kredi ürünlerinizi de düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir. Banka tüm sicilinize bakacaktır. Bir gecikmeli ödemeniz olsa bile onay aldığınızda kredi kullandırımı yapılmaz.

Enpara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Enpara.com ihtiyaç kredisi başvurusu müşterileri için mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Eğer bu bankada hesabınız varsa, mobil uygulama da kullanıyorsunuzdur. Bu mobil uygulamaya girdiğinizde kredi başvuru menüsüne girerek ihtiyacınız olan tutarı girip hemen kredi onayı alabilirsiniz. Bu şekilde kredi onayı aldığınızda banka onaylanan krediyi hesabınıza yatıracaktır. Bu şekilde kullanabileceksiniz. Kredi ödemelerini de QNB Finansbank ATM’lerinden yapabilirsiniz.

Enpara.com müşterisi olmayan müşteriler internet sitelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusu onay alırsa genel müdürlük sizi arayacak ve adresinize gelerek kredinizi kullandıracaktır. Kredi onayı almanız durumunda banka müşteri temsilcisi sizi arayacak ve adresinizde kredinizi kullanacaksınız. İlk önce temsilci sizi müşteri yapacak ve daha sonra kredinizi kullandıracaktır. Bütün işlemler internet üzerinden olmaktadır. İnternet bankacılığı kullanmanız ve internet olması şarttır.

Enpara.com Kredisi Ödemezsem Ne Olur?

Enpara.com ihtiyaç kredisi aldığınızda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Enpara.com bankasından bu şekilde kredi aldığınızda aylık ödemeler yapacaksınız. Aylık ödemelerinizi düzenli yaparsanız banka kredi notunuz yükselir. Ama eğer ödemeler yapılmazsa banka kredi notunuz düşer.

Üstelik 3 dönem ödeme yapmazsanız banka sizi icraya verecektir. Enpara.com bankası üzerinden icralık olduğunuzda diğer tüm bankalarda da yasaklı müşteri olacaksınız. Bu yüzden eğer kredi ödemesi yapamadığınızı düşünüyorsanız enpara.com müşteri hizmetlerini arayarak kredi yapılandırması yapabilirsiniz. Bu şekilde borçlarınızı tekrardan yapılandırarak yeni vadelere bölebilirsiniz.