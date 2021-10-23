Enpara Tarafından Yeni Haftaya Özel 50 bin TL Düşük Faiz Oranıyla Kredi Veriyor!

Enpara.com tarafından yeni duyurulan kredi kampanyası ile birlikte düşük faiz oranı üzerinden 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Enpara.com kredi başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.

Her kesimden vatandaşların bütçesine hitap edecek şekilde bir kredi kampanyası da Enpara.com tarafından duyuruldu. 50 bin TL tutarına kadar acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlenen kampanya düşük faiz oranı ile ödeme yapılabiliyor. Herhangi bir şekilde ek şart aramaksızın genel ihtiyaç kredileri doğrultusunda hesaplara para yatırılıyor.

Ekonomik bakımdan sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bankalar tarafından kredi kampanyalarının duyurusu yapılmaya devam ediyor. Bankasız şekilde Türkiye’de kredi kampanyaları düzenleyen enpara.com yeni kampanyası hakkında duyuru gerçekleştirdi. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 50.000 TL üst limitli ihtiyaç kredisini ihtiyacı olan vatandaşlar düşük faiz ile 24 ay taksit ile ödeme yapabilecek. Geçtiğimiz hafta içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun aldığı karar ile birlikte ihtiyaç kredilerinin vadesi 36 aydan 24 aya çekilmişti.

Enpara İhtiyaç Kredisi Özellikleri

Enpara.com tarafından sunulan ihtiyaç kredisi ile birlikte okul masrafları, ev, taşıt ve eğitim masrafları gibi birden fazla ihtiyaçları kapsamaktadır. Kredi tutarı için üst limit 50 bin TL olarak belirlenmiştir. 50 bin TL tutarına kadar olan kredi ihtiyaçlarınız için sizlerde başvurabilirsiniz. Düşük faiz üzerinden verileceği belirtilmiş olsa da oranın hangi seviyede olacağı ise henüz belirtilmiş değil. Gerçekleştirilecek olan başvurular için ise kredi notu faiz oranlarına direkt şekilde enpara.com sitesinde etkilemektedir. Aynı zamanda Enpara.com üzerinden kredi vadesi ise 24 ay üzerinden kullanıma sunulmaktadır. Söz konusu karar ise geçtiğimiz günler içerisinde BDDK tarafından alınmıştır. Sadece enpara değil tüm bankalardaki kredi vadeleri etkilemektedir.

Başvuru Şartları

Bireysel ihtiyaç kredisi başvuru için şartların neler olacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak olan vatandaşların öncelikli olarak 18 yaş üzerinde bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Düzenli bir şekilde gelir düzeyine sahip olunmasının yanı sıra kredi notunun da düşük seviyede bulunmaması şartlar arasında yer alıyor.