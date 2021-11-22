Büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Engin Akyürek’ten güzel haber geldi ve ünlü ismin hayranları detayları merak etti. Akyürek, son olarak Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer almış ve yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın pek çok bölgesinden izlenmişti. Sergilediği oyunculuk performansı ile beğenileri üzerinde toplayan ünlü oyuncu, sonunda harekete geçti ve yeni dizi müjdesini verdi.

Kaçış isimli yeni projenin kısa zaman içerisinde sete çıkacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kaçış dizisi oyuncuları kimdir? Son olarak Sefirin Kızı isimli yapımda rol alan yetenekli oyuncu Engin Akyürek hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Son dizisi olan Sefirin Kızı’nda çok sevilen ünlü oyuncu 52. bölümde diziye veda etmişti. Sefirin Kızı isimli projenin final yapması sonrasında ise Netflix için çekilen Yolun Açık Olsun projesinin başrolünde yer alan ünlü oyuncu başrolü Tolga Sarıtaş ile paylaşarak adından söz ettirmişti. Birkaç ay önce isem Engin Akyürek'in yeni dizisi olan Kaçak ile ilgili haberler ortaya çıkmış ve gündemde Akyürek'in yeni dizisi yer almıştı. Yapım hakkında edinilen bilgilere göre ünlü oyuncunun projenin hikayesini kendisinin yazdığı öğrenildi ve Engin Akyürek'in yine dizinin başrolünde yer alacağı ifade edildi. Engin Akyürek'in yanı sıra dizisinin kadın başrol oyuncusu için ise İrem Helvacıoğlu'nun seçilmesi seyirci kitlesini mutlu eden bir gelişme olarak görülmüştü

Oyunun hayranları ise yeni dizi hakkında gelişmeleri takip ediyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Ünlü oyuncunun hayranlarının yapım ile ilgili beklediği habere nihayet ulaşıldı ve dizinin sete çıkacağı tarih belli oldu. Gazetesi Birsen Altuntaş ünlü oyuncu Engin Akyürek'in yeni dizisi olan Kaçış’ın 26 Kasım tarihinde sete çıkacağını aktardı. Zeynep ve Mehmet isimli iki karaktere İrem Helvacıoğlu ile Engin Akyürek tarafından hayat verilecek.