Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilecek hibe desteği için başvuruların bugün başladığını ve 6 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

Işıkhan, engelli vatandaşların iş gücü piyasasında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yeni adımlar attıklarını belirtti. Bu yıl hibe desteği başvurularında otizmli bireylerin katılımını teşvik eden projelere öncelik verileceğini vurguladı.

Engelli vatandaşlar, "kendi işini kurma hibe desteği", "mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları", "destek teknolojileri" ve "korumalı iş yeri" projelerinden yararlanabilecekken, eski hükümlüler sadece "kendi işini kurma hibe desteği" projelerinden faydalanabilecek.

Işıkhan, 2014 yılından bu yana 2 bin 746 eski hükümlüye 109 milyon 968 bin lira, 3 bin 608 engelliye ise 183 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti. Toplamda 7 bin 237 projeye 385 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti.