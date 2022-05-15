Enflasyon Canavarına Karşı 3 Banka Birleşti: Vatandaş Rahat Nefes Alacak!

Türkiye piyasalarında son dönemlerde özellikle de koronavirüsü salgını sebebiyle başlayan daha sonrasında ise Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi ile devam eden ekonomik problemler silsilesinin artık durması gerektiği kanısına varan kamu bankaları tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre enflasyonun belinin kırılması açısından vatandaşlara 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Enflasyonun Türkiye'de son dönemlerde gitgide artmaya başlamasının getirmiş olduğu finansal problemlere çözüm bulmak amacıyla harekete geçen kamu bankaları birleştiği ve sırf enflasyona inat olacak şekilde vatandaşlara cazip faiz oranları ile 30 bin TL tutarında kredi vereceklerini söyledi.

Ziraat Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Ekonomik problemler son dönemlerde öğle baş gösterdi ki vatandaşlar artık evlerinin kirasına dahi ödemekte zorluk çekiyor. Elektrik ve doğalgaz ile su faturalarının biriktiğini söylememize dahi gerek yok. İşte böyle bir atmosferde Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin 3 ay ertelemeli olacak şekilde en çok 36 aylık vade seçeneğinde kullanılacağı söyledi.

Halk Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası özellikleri neler?

Halk Bankası tarafından yapılan son dakika açıklama sana göre vatandaşların nakit problemlerini gidermek amacıyla 36 aylık vade seçeneği şeklinde ve 3 ay ertelemeli olacak biçimde 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek.

Vakıf bankası 30 bin TL veriyor Peki başvuru şartları neler?

Nakit problemlerinden bıkıp usanan vatandaşların çıkış kapılarından biri VakıfBank'a açılıyor. Vakıfbank resmi internet sayfası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların nakit problemlerini gidermek amacıyla 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi sunuldu.