Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla kamu işçilerine ikramiye ödemelerinde tutar ve tarih netleşti. Bu, kamu işçileri içim heyecan verici bir haber oldu. Yapılan açıklama sadece ikramiye ödemesi için resmi tarihi içermekle kalmadı, aynı zamanda alınacak miktara da ışık tuttu. İşte detaylar.

MİLYONLARI SEVİNDİREN HABER

Merakla beklenen ikramiye ödemelerine açıklık getirmek ve tüm kamu işçilerinin yararlanmasını sağlamak amacıyla önemli adımlar atılmıştır. Açıklama en yetkili isimden geldi ve milyonlarda kamu işçisini sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelindeki tüm kamu işçilerine ikramiye ödenmesini kolaylaştıracak bir genelge yayınladı. Alınan bu kapsayıcı karar, kamu kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler ve il özel idarelerinde çalışan kişileri kapsamaktadır. Burada çalışan işçilerden her biri, ikramiyeden yararlanacak ve ikramiyeler belirlenen banka hesaplarına doğrudan yatacak.

TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ikramiye ödemelerinin başlaması için merakla beklenen tarih resmen açıklandı. Kamu çalışanları bu ödemelerini 18 Aralık'ta alabilecekler. İkramiyelerin çalışanların maaş ödemeleri için kullandıkları banka hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.

Kamu çalışanlarına verilecek ikramiye tutarları da hesaplandı. Bu hesaplamanın temelini işçilerin brüt maaşları oluşturmaktadır. Yani her bir işçi bireysel kazançlarına göre özelleştirilmiş bir ikramiye tutarı alacak. Temmuz ayından itibaren geçerli olan son maaş artışı, kamu işçileri için asgari ücretin 24.725 TL olarak belirlenmesiyle bu hesaplamanın temelini oluşturmaktadır. Bu gelir düzeyindeki işçiler 18 Aralık'ta 10.714 TL tutarında bir ikramiye ödemesi alabilecekler. Hatta bazı şanslı işçiler 20.000 TL'yi aşan ikramiye almaya hak kazanabilir.

Kamu çalışanlarına 18 Aralık'ta ödenmesi planlanan ikramiyeler, çalışanlara tanınan yasal hakların doğrudan bir sonucudur. Yasa uyarınca, kamu çalışanları yılda 52 günlük ücretlerine eşdeğer ilave tazminat alma hakkına sahiptir. Genel olarak ikramiye olarak adlandırılan bu ek ödemeler yıl boyunca dört eşit taksitte dağıtılmaktadır. 2023 yılında kamu çalışanlarına üç taksit ödenmiş olup, geriye 13 günlük ek ödemeye tekabül eden son taksit kalmıştır. Kalan bu taksit, işçilere 13 günlük brüt gelirleri üzerinden ek bir tazminat olarak verilecektir.