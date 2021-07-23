En Özel, Efsane Kredi Kampanyası Başladı, Başvuru Yapanlar Onay Alıyor, Son Başvuru 31 Ağustos. Sizlerde anında kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. Son dakika olarak yayınlanan bu haberde, bankalar kendi internet siteleri üzerinden de krediler için faiz oranlarını yayınladılar.

İhtiyaç kredilerinde bankalar 2021 yılında oldukça fazla başvuru almaktadır. Özellikle çıkan pandemi hastalığından sonra bankalar müşterilerine nakit imkanları dahilinde krediler vermektedir. Sizlerde bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda uygun faiz oranları ve uygun vadelerle kredi kullanabilirsiniz. Her bankanın kendine göre bir kredi kampanyası vardır. Vereceğimiz bankalarda son dakika kampanyası yaparak 2021 yılı bitmeden sizlere ertelemeli olarak ve düşük faizli kredi vermektedir.

Bu vereceğimiz bankalardan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi notunun uygun olması gerekiyor. Daha önceden bir banka çalışmanızın olması durumunda bu kredileri onay alabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Halkbank kredi kampanyası

Halkbank üzerinden kredi kampanyası yapılmaktadır. 100 bin TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka hemen sizlere kredi onayını verir size en yakın Halkbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka üzerinden yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler çalışıyor olması durumunda en az 6 aylık ve toplamda 1 senelik çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını Halkbank şubelerine taşımaları gerekmektedir. Halkbank'a taşıdığımız maaş ile birlikte kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Halkbank ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir.

Fibabanka yeni yıl kredi kampanyası başladı

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler Fibabanka'nın kredi kampanyasına başvuru yapabilirler. Bunun için SMS atabilir veya internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Fibabanka yeni yıl kredisi kampanyası olarak müşterilerine sms ile şu şekilde başvuru yaptırmaktadır. Kimlik numaranızı 34 22'ye göndererek kredi başvurusu başlatılır. Başvuru sonrasında 10 dakikada olmadan size kredi sonucu gelir ve bu sonuca göre kredi kullanırsınız. Başvuru yapacak olan müşteriler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda onay alabilirler. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de 100.000 TL işlem yapmak istiyorsanız, banka şubesine giderek buradan işlem yapmanız gerekiyor.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Kamu destekli bankalardan bir tanesi olan İş Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka sizlere uygun faiz oranları ile kredi veriyor. İş Bankası en az 3 aylık sigortası olan kişilere onay vermektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin puanınıza göre bir faiz oranı uygular. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığında kullanabilirsiniz.

50.000 TL kredi başvurusu için internet bankacılığı kullanacak olan kişilerin, İş Cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabileceklerini söyleyebiliriz. İş Bankası İşCep kredisi 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Üstelik internet üzerinden verildiği için bu kredilerde masraf uygulanmaz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca Yapı Kredi bankaları üzerinden de yapılmaktadır. Size en yakın Yapı Kredi şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer bankaya gitmek istemiyorum diyorsanız bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizleri değerlendirmeye alır ve bu değerlendirme sonucunda onay verirler. Yapı Kredi Bankası müşterileri 36 ay vadeye kadar kredilerini isterse internet bankacılığı üzerinden veya Yapı Kredi mobil Bankası üzerinden de kullanabilir. Bilindiği gibi mobil bankacılık online kredilerde en çok tercih edilen sistemdir Siz de bu şekilde şubelere gitmeden kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi kullanabilirsiniz.