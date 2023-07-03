Türkiye'deki milyonlarca çalışan ve emekli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısını dikkatle takip ediyor. Bu toplantıda, memurlar ve emeklilerin merakla beklediği zam oranları tartışılacak. Peki en düşük memur maaşının 22 bin TL olması durumunda, yüksek maaş alan memurlar için hangi formül belirlenecek? Ayrıca emekli maaşı zamları neler olacak? İşte bu konuda başkentte dolaşan son dedikodular ve ayrıntılar.

En Düşük Memur Maaşı İçin İki Formül Öne Çıkıyor

En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkması bekleniyor. Bu durumda iki formül üzerinde duruluyor. İlk formül, en düşük memur maaşının yüzde 85 artırılması ve bu sayede 22 bin TL'ye ulaşılması. İkinci formül ise, maaşlara öncelikle 5 bin TL seyyanen zam yapılması, ardından oransal zamlarla maaşın 22 bin TL'ye tamamlanması.

Emekli Maaşı Zam Oranları ve Kök Maaş Ayrıntısı

Emeklilere yapılacak zamla ilgili de kulis bilgileri paylaşıldı. En düşük emekli maaşı şu anda 7.500 TL. Bu tutarın üzerinde emekli maaşı alanlar için de kademeli bir artış bekleniyor. Maaşı 7.500 ile 10 bin TL arasında olanlar için yüzde 45, 10 bin ile 15 bin TL arasında olanlar için yüzde 40, 15 bin ile 20 bin TL arasında olanlar için yüzde 35 ya da yüzde 30, ve 20 bin TL üzerinde olanlar için yüzde 30'luk bir zam bekleniyor.

Öte yandan, emekli maaşı zamlarında önemli bir ayrıntı olan "kök maaş" detayı da gündeme geldi. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkmış olsa da, 7500 TL altında maaş alanların kök maaşı değişmeyecek. Bu kişilerin maaşı, Hazine desteği ile 7.500 TL'ye çıkarıldı ve emeklilere yapılacak zam, 5.500 TL üzerinden hesaplanacak.