En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Ocak 2022 taşıt, konut ihtiyaç kredisi faiz oranları

Düşük faizli kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar detaylar konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Farklı nedenlerden dolayı insanlar krediye başvuruda bulunabilir. Düşük faizli ihtiyaç kredisi bulmak ise oldukça zor hale geldi. En uygun kredi veren bankalar şimdi çok düşük faizlerle ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor.

Ocak 2023 Kredi Faiz Oranları

Ocak 2023 ile birlikte kredi faiz oranları listesi de paylaşıldı. Ev, konut ya da taşıt kredisi almak isteyenler için faiz oranları ve kredi miktarı şu şekildedir;

· Ziraat Bankası 20.000 TL krediyi 12 ay vadeli, yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuyor.

· Garanti BBVA 20.000 TL krediyi, 12 ay vadeli, yüzde 2,24 faiz oranıyla sunuyor.

· Akbank 50.000 TL krediyi 12 ay vadeli, yüzde 2,05 faiz oranıyla sunuyor.

· TEB 20.000 TL krediyi 12 ay vadeli yüzde 1,64 faiz oranıyla sunuyor.

· Akbank 100.000 TL taşıt kredisini, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faiz oranıyla sunuyor.

· Akbank 200.000 TL konut kredisi, 240 ay vade üzerinden yüzde 2,08 faiz oranıyla sunuyor.

· Türkiye İş Bankası konut kredisi, 120 ay vade üzerinde yüzde 2,05 faiz oranıyla sunuyor.

· Garanti BBVA 500.000TL konut kredisi, 120 ay vade ve yüzde 2,73 faiz oranıyla sunuyor.

En uygun kredi veren bankalar üzerinden kredi taleplerinizi hemen iletebilirsiniz. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi almak isteyenler düşük faizli kredi ile ödeme planlarından hemen yararlanabilir.

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