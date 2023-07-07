Emekli maaşlarıyla ilgili son durum, emekliler ve yakınlarının merakla takip ettiği bir konu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusu gündemde yerini aldı. Son dakika haberlerine göre, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yeni maaş tutarını açıkladı ve en düşük emekli maaşının beş haneli bir rakam olacağını belirtti.

Emekli maaşlarında artış, asgari ücretteki zam oranına bağlı olarak gerçekleşecektir. Ahmet Kurtuluş, asgari ücrete yaklaşık yüzde 35 oranında bir zam yapıldığını ifade etti. Bu nedenle, emekli maaşlarına da yüzde 35 oranında bir zam beklentisi olduğunu belirtti. Ancak, memurlara yapılan zam oranının emeklilere aynı oranda yansımayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ahmet Kurtuluş'un açıklamasına göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirleneceği ve diğer emekli maaşlarına da biraz daha üzerinde bir artış olacağı beklentisi bulunmaktadır. Bu şekilde, yüksek prim ödeyen emeklilerin kayıplarını telafi etmek ve diğer çalışanlara daha yüksek bir zam yapmak amaçlanmaktadır.

En düşük emekli maaşının beş haneli bir rakama yükseltilmesi kesinleşmiş durumdadır. Ahmet Kurtuluş'un açıklamalarına göre, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenecek ve diğer emekli maaşlarına da biraz daha üzerinde bir artış yapılacaktır. Ancak, net zam oranları resmi açıklamalarla duyurulmadığı için, emeklilerin resmi kaynakları takip etmeleri ve güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir.