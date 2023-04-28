En Düşük Emekli Maaşı için Refah Payı Geliyor: Bakan Bilgin'den Yeni Açıklama

2023 yılında emekli vatandaşlar için birçok yeni gelişme yaşanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de müjdeli bir haber geldi. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı için refah payı ödemesi yapılacağını açıkladı ve ayrıca EYT'li vatandaşlara da seslendi.

En düşük emekli maaşında yapılan güncelleme sonrasında, Bakan Bilgin yeni bir zam duyurusunda bulundu. Emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla refah payı ödemesi yapılacak. Bu durum, en düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde artışa neden olacak.

Bakan Bilgin ayrıca, EYT kapsamında halen maaşlarını alamayan vatandaşlara da müjde verdi. Deprem bölgesinden başvuru yapanlara öncelik verildiğini belirten Bakan Bilgin, ilk uygulamaların orada yapıldığını açıkladı. EYT düzenlemesi ile birlikte 1 milyon EYT'linin maaşlarının ödendiğini belirten Bakan Bilgin, almayanların da haklarını kaybetmeyeceklerini belirtti.

Bakan Bilgin, yeni kanunun mağduriyetlere neden olmayacağını vurguladı ve maaşların sırası geldiğinde EYT'li vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bakan Bilgin ayrıca, EYT düzenlemesi sonrasında yaklaşık 30 bin vatandaşın emekli olduğunu, ancak bu sayının 120-130 bine yükseldiğini belirtti.

Emekli vatandaşlar için yapılan bu yeni düzenlemeler, maddi sıkıntı çeken emeklilerin gelirlerinde artışa neden olacak ve hayatlarını kolaylaştıracak. Refah payı ödemesi, en düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak. Ayrıca, EYT düzenlemesi sonrasında haklarını kaybetmeyen vatandaşlar da emekli maaşlarını alabilecekler. Bakan Bilgin'in açıklamaları, emekli vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik olup, bu gelişmelerin emekliler için büyük bir destek olduğu söylenebilir.