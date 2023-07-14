Son zamanlarda gündemi sıkça meşgul eden emekli maaşları konusunda, ekonomist Muhammet Bayram da görüşlerini paylaştı. Son dönemde yaşanan emekli maaşlarına yönelik tartışmalara hak veren Bayram, özellikle en düşük emekli maaşı üzerinde daha ciddi bir artış yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Bayram, mevcut durumda emeklilerin alım gücünün oldukça düşük olduğuna ve hükümetin ana görevinin bu durumu iyileştirmek olduğuna işaret etti. Ekonomist, emekli maaşlarına genel bir zam yanında seyyanen bir zam eklenmesinin, bu alanda yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olacağını belirtti. Mart ayında en düşük emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldığını anımsatan Bayram, ancak yaşam maliyetinin artmaya devam etmesi ve enflasyonun yükselmesi sebebiyle, emeklilere yapılan zamların hızla eridiğini dile getirdi. Bu durumu çözmek için en düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyelerine getirilmesi gerektiğini savunan ekonomist, en düşük emekli maaşı için en az 10.000 TL olmasını önerdi.

Bu noktada, en kısa sürede yeni bir düzenleme yapılmasını beklediklerini belirten Bayram, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına hükümetten somut adımlar atmasını talep etti. Yapılacak olan düzenleme ile en düşük emekli maaşı için beklentinin 10.000 TL olması, emeklilerin alım gücünün artırılmasına yönelik önemli bir hamle olarak görülüyor.