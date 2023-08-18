Temmuz ayında hem çalışanlar hem de emekliler zam aldı. Ancak bu zam emekliler için sevindirici olmadı. Emekliler %25 oranındaki zammı yetersiz buldu. Emeklilerin daha yüksek olan zam beklentisi, yüzde 25 oranının açıklanması ile beraber suya düştü. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir zam yapılması konusunda olumlu görüş beyan etmesi, emekliler açısından bir nebze rahatlatıcı oldu.

Emeklilere yeniden zam yapılması konusunda görüş beyan edenlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere de verilmesini istedi. Memurlara verilen 8077 TL seyyanen zam sonrasında emekli memurlara aynı hakkın verilmemesi, maaş farkının açılmasına yol açtı. Asgari ücret ve emekli maaşları arasındaki fark da gitgide açılıyor. SGK Uzmanı Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını ve bunun gerçekleşeceği tarihi açıkladı.

KÖK AYLIĞI 6000 TL’DEN AZ OLANLAR, ZAMDAN YARARLANAMADI

SGK Uzmanı Muhammet Bayram, kök aylığı 6000 TL’nin altında olanların maaş zammından yararlanamadığını belirtti. Kök maaş üzerinden uygulanan zamdan sonra maaş 7500 TL’yi geçiyorsa bir artış sağlanıyor. Ancak 7500 TL’nin altında kalan tutarlar, devlet katkısıyla 7500 TL olarak ödenmeye devam edilecek. Muhammet Bayram, yapılacak düzenleme neticesinde en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkarılacağını söyledi.

EKİM AYINDA KISMİ BİR ZAM YAPILACAK

SGK Uzmanı Muhammet Bayram, Ekim ayında zam yapılmasını beklediklerini fakat bu zammın sınırlı kalacağını söyledi. Ekim ayında yapılacak zamdan sonra yeni zammın Ocak ayında yapılacağı belirtildi. Bu zamla beraber en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olacağı da Muhammet Bayram tarafından açıklandı.

Ocak ayında yapılacak zammın emeklileri memnun edecek seviyede olması bekleniyor. Emekliler, aldıkları maaşını düşük olması nedeniyle çalışmaya devam ediyor. Yaşı genç olan emekliler, çeşitli işlerde çalışarak ellerine geçen parayı artırmaya çalışıyor.