En Az 1 Kredi Kartı Olanlara Sevindiren Haber Geldi! Banka Rekor Kırıyor

En Az 1 Kredi Kartı olan kişilere sevindiren haber bankadan geldi. Eğer 1 adet kredi kartı aldıysanız ve bu kredi kartını düzenli kullanıyorsanız size banka kredi verecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve para ihtiyacı olan kişiler, bu kredileri kullanabilecekler. Bu kredilerin haberi internet sitelerinde yayınlandıktan sonra başvuru rekoru kırıldı. Daha önce kredi alamayan kişiler hemen başvuru yaptı ve onay aldı. Sizlerde eğer 1 ve üzerinde kredi kartı kullanıyorsanız, QNB Finansbank'tan Anında onay alabilirsiniz. QNB Finansbank 50 bin TL'ye kadar kişilerin yapmış oldukları ödemelere göre kredi onayı vermektedir.

Pandemi döneminde bankaların yaptıkları kredi kampanyaları oldukça rağbet görüyor. Bankalar müşterilerine kredi vermek için adeta yarış içinde. Son dakika kampanyası olarak yapılan QNB Finansbank 50 bin TL kredi kampanyası da sadece 1 kredi kartı kullanan kişilere bile veriliyor. Eğer para ihtiyacınız varsa ve bir kredi kartınız varsa, QNB Finansbank'tan hemen başvuru yapabilirsiniz. Üstelik bu krediler, anında verilecek. Ayrıca kredi kartınız QNB Finansbank Card Finans ise banka sizlere daha uygun faizlerle daha kolay kredi verecek. QNB Finansbank internet sitesinde yayınlanan haber ile birlikte, başvurular da başladı. İşte kredi ile ilgili detaylı bilgiler...

Kredi Kartı Olana SMS ile Onay Verilecek

Kredi kartı kullanan müşteriler, kredi başvurusu yapmak için QNB Finansbank'ın kredi kampanyasına SMS ile katılabilecekler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere sonucu vereceği bir SMS kredi kampanyası başlattı. TC KİMLİK numaranızı mesaj atarak anında sonuç alacaksınız. Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak hemen sonucu öğrenebilirsiniz. Kredi kartı olan kişiler SMS ile bu kredilerin sonuçlarını da alacaklardır. Kredi kartı olan kişiler ayrıca internet üzerinden de başvuru yapabilecekler.

50 bin TL 36 ay vadeli alacağınız bu kredilerde onay alırsanız, kaç para onay aldığınızı göreceksiniz. Kredi sonucuna göre banka sizlere hemen SMS atacak. Krediler genellikle kişilerin ödeme performansına göre limit oluşturularak veriliyor. Sizlerde eğer Kredi kartı kullanımını düzenli yapıyorsanız, banka sizlere onayı hemen 5 dakika içinde verecektir.

Online Kredi

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için bir diğer sevindiren haberimiz ise online kredi olmaktadır. Kredi kullanacak olan kişi online olarak kredi başvurusu yapabilmesi için bankanın müşterisi olması gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler, anında onay alabilecekler. Kredi başvurusu sonrasında banka müşterilerine hemen sonuç verecektir. Online olarak alınan bu kredilerde şubelere gitmeden hesaplara paranız yatacaktır. Üstelik online olan bu krediler, masrafsız olarak müşterilere sunulmaktadır. Kredi ile ilgili detaylı bilgileri QNB Finansbank resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

50 bin TL 36 ay Vadeli Kredi Hesaplama

50 bin TL kredi aldığınız zaman 36 ay vadeli olarak kredi ödemesi 1.858 TL olmaktadır. 50 bin TL ödemeli olan kredilerde 24 ay vadeli olarak alınan krediler, 2.545 TL olarak ödenecektir. Bu hesaplamaları da bankanın internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.