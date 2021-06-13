Emre Olur kimdir? Sedat Peker'in basın danışmanı Emre olur kim?

Gazeteci Alişer Delek'in konuştuğunu iddia ettiği Emre olur kimdir? Emre Olur ne iş yapıyor kaç yaşında merak ediliyor.

Daha önce Beyaz TV programına sık sık çıkan Emre Olur kaç yaşında nereli merak ediliyor. Ancak gazeteciye açıklama yapan Emre olur Twitter adresinden neden açıklama yapmıyor merak ediliyor.

Emre Olur kimdir?

Sosyal medya yöneticiliği yapan Emre olur, Beşiktaş Kongre üyeleri arasında yer alıyor. Bir çok programa yorumcu olarka katılan Emre Olur, Twitter'da Gökhan Özoğuz ile tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Bilgi Güvenliği ve sosyal medya uzmanı olan Emre Olur, Sedat Peker'in yurt dışına gitmesiyle beraber yanında gittiği düşünülüyor.

Emre Olur nerede?

Bugün yapılan görüşmelerde Emre Olur, Sedat Peker'in yanında olduğu düşünülüyor. Ancak SEdat Peker sessizken Emre Olur'un da açıklama yapmaması merak uyandırdı. Emre Olur Twitter adresinden bugün açıklama yapması bekleniyor.