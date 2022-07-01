Emmett Till'in Ailesi Suçlunun Tutuklanmasını İstiyor

Siyah genç Emmett Till'in linç edilmesiyle ilgili kanıt bulmak için bir Mississippi mahkemesinin bodrum katında arama yapan bir ekip , 1955'te kaçırılan beyaz bir kadınla ilgili olarak kullanılmamış emri buldu ve kurbanın akrabaları, yetkililerin onu yaklaşık 70 yıl sonra nihayet tutuklamasını istiyor.

Carolyn Bryant Donham'ın tutuklanması için bir emir - “Bayan. Leflore County Circuit Clerk Elmus Stockstill Çarşamba günü The Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, geçen hafta bir kutuya yerleştirilmiş bir dosya klasörünün içindeki araştırmacılar tarafından keşfedildiğini söyledi.

Belgelerin on yıl boyunca kutuların içinde tutulduğunu, ancak 29 Ağustos 1955 tarihli izin belgesinin nerede olabileceğini gösteren başka bir şey olmadığını söyledi.

Arama emrinin gerçek olduğunu onaylayan Stockstill, “50'ler ve 60'lar arasında daralttılar ve şanslı oldular” dedi.

Arama grubu Emmett Till Legacy Foundation üyelerini ve iki Till akrabasını içeriyordu: vakfın başkanı kuzen Deborah Watts; ve kızı Teri Watts. Akrabalar, yetkililerin, cinayet sırasında Till'in bir akrabasının evinden kaçırılıp öldürülüp nehre atılmasından sadece haftalar sonra yargılanan ve beraat eden iki beyaz adamdan biriyle evli olan Donham'ı tutuklama emrini kullanmasını istiyor.

AP'ye verdiği bir röportajda Teri Watts, "Servis et ve onu suçla" dedi.

Belgesel filmi The Untold Story of Emmett Louis Till'in 2007'de yenilenen Adalet Bakanlığı soruşturmasından önce hiçbir suçlama olmadan biten Keith Beauchamp da aramanın bir parçasıydı. Donham'ı kovuşturmaya yetecek kadar yeni kanıt olduğunu söyledi.

Donham, davayı Ağustos 1955'te 14 yaşındaki Till'i Money, Mississippi'deki bir aile mağazasında uygunsuz avanslar almakla suçlayarak başlattı. Orada bulunan Till'in bir kuzeni, Till'in kadına ıslık çaldığını söyledi; bu, Mississippi'nin dönemin ırkçı sosyal kurallarına aykırı bir davranıştı.

Kanıtlar, bir kadının, muhtemelen Donham'ın, Till'i daha sonra onu öldüren adamlarla özdeşleştirdiğini gösteriyor. Donham aleyhindeki tutuklama emri o sırada kamuoyuna duyurulmuştu, ancak Leflore County şerifi gazetecilere, bakması gereken iki küçük çocuğu olduğu için kadını “rahatsız etmek” istemediğini söyledi.

Şimdi 80'li yaşlarında ve en son Kuzey Carolina'da yaşayan Donham, kovuşturma çağrıları hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı . Ancak Teri Watts, Till ailesinin Donham'ı adam kaçırmakla suçlayan tutuklama emrinin yeni kanıt teşkil ettiğine inandığını söyledi.