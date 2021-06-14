Emin Alper'den Yeni Film Müjdesi! Çekimler Temmuz'da Başlayacak

Emin Alper tarafından yazılıp yönetilecek olan 4. uzun metraj projesi Balkaya'nın çekimlerinin Temmuz ayında başlayacağı bilgisi öğrenildi. Mekan seçimi olarak ise çoğunlukla Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi tercih edilecek. Kız Kardeşler, Abluka ve Tepenin Ardı ile hem ulusal hem de uluslararası birçok festivalden ödüller alarak dönen Emin Alper'in yeni filmi Balkaya'nın hazırlıklarına başlanıldığı öğrenildi. Psikolojik gerilim ve politik türlerinin unsurlarını taşıyacak olan film bir süredir kuraklık problemi ile boğuşan Balkaya kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ve Belediye Başkanı Selim, kasabanın eşrafı ve yerel gazeteci Murat arasında yaşanan çekişmeleri konu alacak.

Ekin Koç ve Selahattin Paşalı’nın başrollerinde yer aldığı Balkaya isimli filmde Erdem Şenocak, Erol Babaoğlu, Nizam Namidar ve Selin Yeninci de rol alacak. Temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan filmin yapımcılığını ise Nadir Öperli üstlenirken görüntü yönetmenliği de Christos Karamanis tarafından gerçekleştirilecek.

Balkaya Filminin Konusu Nedir?

Balkaya isimli kasabaya yeni tayin olmuş çiçeği burnunda savcı Emre, Belediye Başkanı Selim Bey başta olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygı ile karşılaşacak. Fakat bu hoş karşılanmayan rağmen ilk gün itibariyle gerginlikler ve birtakım gariplikler meydana gelecek. Kasabada yaşanan bir sorun, art arda problemler yaşamasına sebep olacak. Sualtı mağaralarından gelen yeraltı suyunun kullanılmasının mahkemelerce ve çevre kuralları tarafından yasaklanmış olması çözüme kavuşturmak istenecek.

Belediye Başkanı Selim'in en büyük projesi ise bu meseleyi çözüme kavuşturmak olacaktır. Kasaba halkı Belediye Başkanı Selim'in bu projesini beklerken, Selim’e karşı ciddi bir muhalefet de bulunmaktadır. Bu muhalefetin öncüsü ise yerel gazetenin sahibi olan Murat olacaktır. Savcı Emre, Murat'ın Belediye Başkanı Selim’e karşı yapmış olduğu kışkırtmalara temkinli bir şekilde yaklaşacaktır. Birkaç hafta içerisinde yerel seçimler yapılacak olması ve Emre'nin bu seçimlerde bir tarafın yanında görünmek istememesi etkili olacaktır. Fakat bir süre sonra Murat'la ittifak yapmaya zorlanan Emre kısır bir döngü içerisinde sıkışıp kalacaktır.