Emekliye Ziraat Bankası tarafından aralık ayı sonuna kadar yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirilecek...

Emekli maaşı alan vatandaşlar son zamanlarda özellikle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalara katılarak hem ihtiyaç kredisi hem de promosyon kampanyalarına katılarak acil ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası yaptığı bu kampanya ile birlikte emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara yüksek limitli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayarak hem ihtiyaç kredisini hem de borç kapatma kredisini aynı anda ödemektedir.

Emeklileri Ziraat Bankası üzerinden kredi

Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorlarsa bankanın vatandaşlar için vermiş olduğu ilk şart emekli maaşınızı Bu banka üzerinden almanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden hesaplamalar yapılarak 24 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar kredi verilecektir.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesi üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan bu kampanyaya katılarak 100.000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olmaları halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak istedikleri zaman bu krediler ile birlikte diğer bankalardaki olan borçlarını da kapatmak için borç kapatma kredisi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası emekli kredisi ayrıca Ziraat mobil uygulaması üzerinden 50.000 TL limitlerle gelir belgesiz olarak oturduğunuz yerden onay verilerek hesabınıza yatırılan bir kredi kampanyası da başlattı. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden müşteri hizmetleri aracılığı ile birlikte isterseniz internet şifresi oluşturarak Ziraat mobil uygulaması üzerinden giriş yapabilir ve buradan Kredi kullanabilirsiniz.