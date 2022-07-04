Emekliye Ziraat Bankası Duyurdu! Emekli Maaşınız Varsa Nakit Sıkıntısı Diye Bir Şey OLMAYACAK!!!

Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, artık nakit sıkıntısı diye birşeyin kalmayacağı duyuruldu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya internet bankacılığını kullanarak bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir, yüksek limitli krediler, kullanmanız durumunda da bankadan borç transferi olarak işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilerin kendi bankasından maaş almasını istemektedir.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanabilmeniz için öncelikli olarak emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden olması veya ilk defa maaşınızı buraya taşımanız gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alacak olan vatandaşlar başvurularını en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak yapabilecek ve kendi almış oldukları maaş üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan emeklerin, diğer bankadaki olan borçları var ise banka borç transferi kredisi kampanyasına katılmaları durumunda emekli olan vatandaşlara daha yüksek limitlerde krediler vererek borçlarını kapatmaktadır.

Kredi başvurusu için ayrıca banka hesabı olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamasını kullanarak ta 36 ay vadeli olarak verilen İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu banka üzerinden istedikleri zaman nakit kredi kullanabilirler.