Emekliye Zam Haberi Verildi, Bankadan Son Dakika Açıklaması, En Az 2000 TL Fazla Ödeme Alınacak

Emekli olan kişilerin alacakları nakit avans kampanyalarındaki zam haberi son dakika olarak duyuruldu. Bankalardan emekli maaşınızın üzerine almış olduğunuz nakit avans limitlerinde sizlere artık daha yüksek limitlerde onay verilecek ve bu paraları istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Emekli olan kişileri nakit avans kampanyası yapan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank uygun faiz oranları ile vermiş olduğu bu artı para hizmetini sürdürmeye devam edecek. 10.000 TL'ye kadar tanımlanacak artı parayı kendi emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız için başvuru yapacağınız banka üzerinden emekli maaşı almanız şartı vardır.

Emekliye son dakika haberi

Emekli olan kişilere verilecek olan bu son dakika haberi ile birlikte nakit avans limitleri kullanmak isteyen kişiler daha önce 2 bin TL'ye kadar onay alabiliyordu. Bankalardan yapılan açıklamada 2000 TL üzerinde de bundan sonra nakit avans limitleri verileceği ve bu limitler kişilerin Kredi notuna göre belirleneceği duyuruldu. Emekli olan kişiler başvuru yapmak istiyorlarsa kendi emekli maaşı hesapları üzerinden almış oldukları internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına girebilir buradan emekli maaşı hesabı üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu veya diğer adıyla artı para başvurusu yapabilir.

Yapılan başvuru hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onay almanız durumunda da hesabınıza artı para olarak yatar. Son dakika olarak yapılan Bu kampanyada kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalarda limitleri yükselttiğini ve emeklileri bu şekilde nakit avans limitlerine zam verildiğini duyurdu.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

En çok emekli müşterisi olan bankaların başında gelen Ziraat Bankası emekli olan kişilere nakit avans limitlerinde 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir veya bankadan şubeler aracılığı ile Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak kişiler eğer ihtiyaç kredisi başvurusu yaparsa 36 ay vadeye kadar bu parayı geri ödeyebilir eğer nakit avans olarak limit işlemleri yaparlarsa 12 ay vadeye kadar kullanmış olduğu limitleri geri ödemesini yapabilirler.