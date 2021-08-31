Emekliye Zam Haberi Geldi, Son Dakika Duyurusu Yapıldı, Eylül'de Başlıyor

Emekliye zam geldi. Eylül ayı itibare ile yüksek limitlerle nakit avans alınacak. Emekli olan kişiler nakit avans başvurusu yaparak artık 10 bin TL'ye kadar avans limitlerini hesaplarına yükleyebilecekler. Emekli olan kişilerin emekli maaşları üzerinden almış oldukları promosyon ile birlikte bankaların emeklilere özel olarak vermiş oldukları kredilerde limitler yükseldiği gibi nakit avans limitlerini de yükselmeler olmaktadır. Bankalardan kredi veya maaş durumunuz olması durumunda sizlere maaşınızın yarısına kadar verilen artı para hizmeti artık kişilerin Kredi notuna göre 10.000 TL'ye kadar verilecek. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu limitlerde 12 ay taksitle geri ödemesini yapabileceksiniz. Ülkemizde bulunan kamu bankaları ve özel bankalar ile birlikte katılım bankalarından da maaş almanız durumunda nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 TL nakit avans ödemesi

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar nakit avans ödemesi alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız 10.000 TL'ye kadar nakit avans başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir onaylanan avans limitinizi emekli maaşınızın üzerinden artı para olarak hesabınızdan çekebilirsiniz. Ziraat Bankası emekli olan kişilere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verirken emekli maaşını bankadan alan kişiler için hazırlamış olduğu yeni kampanyası olan ihtiyaç kredisi kampanyasında ise 200 bin TL'ye kadar ve 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı da sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar nakit avans başvurusu yapmak istiyorsanız Ziraat mobil uygulamasına girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekir.

Halkbank 10.000 TL nakit avans limiti başvurusu

Emekli maaşı en çok alınan bankalardan bir tanesi olan Halkbank üzerinden de 10 bin TL'ye kadar artı para alabiliyorsunuz. Halkbank üzerinden alınan bu artı para hizmeti ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde acil ihtiyaçlarınızda para sıkıntısı çekmeden kendi hesabın üzerinde olan bu nakit avans limitini kullanabilirsiniz. Halkbank mobil uygulaması Halkbank banka şubesi ve Halkbank ATM'si üzerinden de nakit avans için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Halkbank ayrıca kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşterilerine 750 TL'ye kadar emekli promosyonu da vermektedir.