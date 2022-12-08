Emekliye Yüksek Promosyon Veren Bankalar! Aralık Ayı Emekli Promosyonu Ne Kadar Oldu? 

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri Aralık ayında hızını kesmeden yükselerek devam ediyor. Özellikle EYT'nin yaklaştığı bu dönemde emeklilerin gözü kulağı yeni düzenleme sonrası promosyon rakamlarında güncelleme olup olmayacağı yönünde. 2 milyona yakın EYT'li önümüzdeki yıl itibariyle artık emeklilik aşamasına geçmiş ve ilk maaşlarını alıyor olacak. Hem EYT'lilerin hem de ilk kez emekli olacakların merak ettiği konu ise bankaların sunduğu promosyon teklifleri oluyor.

Bankalar kendi bankasına gelerek 3 yıl boyunca kalma sözü veren vatandaşa geri ödemesiz 10.000 TL'ye yaklaşan promosyon teklifini sunuyor. Kampanyalarla desteklenen bu süreç o zaman aylık maaş tutarına göre değişebiliyor.

Yalnızca ilk kez emekli olacaklar için değil farklı bir bankada emekliliği bulunanlar fakat yüksek promosyon veren bankaya geçmek isteyenlerde bu fırsatı değerlendiriliyor. SSK, Bağ-kur ya da Emekli sandığından emekliliği bulunan vatandaşlara kamu bankalarından ya da özel bankalardan teklifler sunulabiliyor.

Kamu Bankaları Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank 2022 yılı aralık promosyon tutarı olarak rakamlarını güncelledi. 5.000 TL'ye kadar ulaştırdı. Her 3 bankanın da ortak teklifi doğrultusunda aşağıdaki rakamlar geçerliliğini koruyor.

3.500 TL'ye kadar alınan emekli aylığına 3.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan emekli aylığına 3.500 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası alınan emekli aylığına 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri alınan emekli aylığına 5.000 TL

Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Emekli promosyonu veren bankalar arasında ise yüksek promosyon veren bankaların sayılacak olunursa şunlar yer alıyor:

Garanti BBVA

Yapı Kredi

İş Bankası

Denizbank

TEB

Akbank

ING bank

Yüksek Promosyon Veren Bankaya Nasıl Geçilir?

Yüksek promosyon veren bankaların tekliflerine yönelik açıklamaya geçmeden önce bu bankalara emekli maaşı nasıl taşınabilir ya da yüksek promosyondan nasıl yararlanılabilir? konusu da merak ediliyor.

Bağlı bulunan bankada belirlenmiş politika kapsamında promosyon ödemesi yapılıyor. Yenilenen ve Temmuz ayında güncellenen rakamlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Haliyle bağlı bulunan bankadaki promosyon teklifi arttıkça vatandaşlar bundan nasıl faydalanabilirim? konusunu araştırılıyor.

Öncelikli olarak yüksek promosyondan faydalanmak isteyen vatandaş kendi bankasını arayarak ya da şubeye giderek güncellenmiş rakamdan yararlanmak istediğini ifade etmelidir. Bunun için sözleşme yenilenecek ve bankanın yeni belirlemiş olduğu promosyon politikası kapsamında kişinin hesabına ek kısmı yatırılacaktır.

İlk Kez Emekli Olacaklar Dikkat!

Banka bunu kabul etmeyebilir. Böyle bir durumla karşılaşmış olabilir ya da bağlı bulunan bankanın promosyon tutarı çok düşük gelebilir. Böyle bir durumda yüksek promosyon veren bankaya geçiş yapmak isteyenlerin öncelikli olarak kendi bankası ile ilişkiyi kesmesi gerekiyor. Bunun için 3 yıllık sözleşme kapsamında kalan gün kadar promosyon rakamı ödenerek tamamen ilişik bitirilmelidir.

Bankada herhangi bir kredi ödemesi ya da bağlayıcı bir borçlanma olup olmadığını takip edilmelidir. Farklı bankaya geçiş yapmak isteyen emeklinin ise geçiş yapmak istediği bankanın mobil bankacılık uygulaması ya da müşteri hizmetleri hattını arayarak maaş taşıma talebini iletebilir.

Bu süreç e-devlet platformu üzerinden ilk kez emekli olacaklar için de geçerliliğini korur. İlk kez emekli olacaklar ilk promosyon rakamına ancak şubeye giderek yapacağı sözleşme ile elde edebiliyor.

Daha önceden farklı bankada emekliliği bulunanlar bankanın müşteri hizmetleri hattı ile görüşerek ya da online sistemini kullanarak maaş taşıma işlemini kısa sürede tamamlayabiliyor. Alınacak ilk maaşın ardından otomatik olarak promosyon rakamı hesaba yatırılıyor. Geri ödeme yapılması istenmiyor.

Ancak 3 yıl boyunca aynı bankada kalmak gerekiyor. Alınan aylık maaş tutarına göre alınacak olan promosyon rakamında azalmalar ya da çoğalmalar yaşanabiliyor.