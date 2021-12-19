Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Verilecek mi? Hükümetten Açıklama Geldi

Emekliye Yılbaşı İkramiyesi. Emekli vatandaşların her sene merak ettiği yılbaşı ikramiyesi meselesi Türkiye Cumhuriyeti gündemine damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmesi hakkında konuşma yaptı. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Verilecek yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? gibi soruların cevaplarına bu haber yazımızda ulaşabileceksiniz.

Emekli vatandaşlar geçimlerini sağlayabilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından birçok imkan günümüzde sunulmaya başladı. Emekli vatandaşlar genelde banka promosyonları ve bankaların sağladığı ihtiyaç kredilerinden yararlansa da devlet tarafından da çeşitli imkanlar sunulmaya devam ediyor. Daha önce iki dini bayramda da emekli vatandaşlara 1000 TL’lik bir ikramiye devlet tarafından verilmişti. Verilen bu ikramiyeler sonucunda emekliler şimdide yılbaşında verilmesi konuşulan emekli ikramiyesini merak ediyor. Özellikle pandemi dönemi ve ülkemizde yaşanan ekonomik çalkantılar sonucunda emekli vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamakta ve verilen pandemi ikramiyesi 1100 TL’nin yılbaşında da verilmesini talep etmekte. Dini bayramlarda ve pandemi sebebiyle ikramiye alan emeklilerin yılbaşında da ikramiye alabilmesi için meclis harekete geçmiş durumda.

Emekliler İçin Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi?

Özellikle aralık ayında yapılan bütçe toplantılarında bu konu gündeme getirilmiş olsa da ikramiyenin verilip verilmeyeceği net bir açıklığa kavuşmadı. Ancak meclis gündeminde bulunan ikramiye meselesinin onaylanması durumunda, emekliler, emekli maaşı aldıkları bankalardan emekli ikramiyesini alabilecekler. İkramiye devlet tarafından müşterisi olduğunuz bankaya yatırılmakla beraber emekli vatandaşların hiçbir başvuru yapmasına da gerek kalmıyor. Meclis tarafından hazırlanan ve sunulacak olan ikramiye meselesi kapsamında, verilecek ikramiyenin 1100 TL olduğu konuşuluyor. Emekli vatandaşlarına verilecek ikramiyenin mecliste onaylanmaması halinde kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank eli taşın altına koyacak ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli kredi avantajları sunacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları, emekli maaşını kendi bünyesinden alan vatandaşlar için 10 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi avantajı sunuyor. Aynı zamanda verilecek bu kredinin içinde 36 ay vade ve ilk taksiti 6 ay ertelemeli verme imkanı da sunuluyor. Aynı zamanda kamu bankaları kendi bünyesinde emekli maaşı alan müşterilerine 750 TL-5000 TL arasında bir artı para promosyonu imkanı sunuyor. Detaylı bilgiye Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmi web sitelerinden veya size en yakın banka şubelerine giderek öğrenebilirsiniz.