Emekliye yeni kredi kampanyası başladı! 4 bankadan 50.000 TL kredi ödemesi verilecek: PTT Vakıf Halk ve QNB duyurdu!

PTT başta olmak üzere, Vakıfbank Halkbank ve QNB Finansbank tarafından emekli maaşı alan herkes, gelir belgesiz 50.000 TL kredi alabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen herkes, başvurusunu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlem yapacaktır. Emekli olan kişiler için özel hazırlanan bu kredi kampanyasında başvuru yapmak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak kullanacağınız bu kredilerde, şartlara uygun olan herkes, başvuru sonucuna göre kredileri hesaplara atacaklardır. Kredi başvurusu yapmak için bu bankalardan maaş almanız da şarttır.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT üzerinden emekli kredisi almak için başvuru yapacak olan kişiler, ilk olarak maaşını buraya taşıması gerekiyor. PTT emekli maaşı alan kişilere, uygun faiz oranları ile birlikte kredi vermektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj atın! Kredi sonucu gelir ve onaylanan kredinizi de hesaba atarak başvurunuzu yapmış olursunuz.

HALKBANK VE VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ

Kamu bankaları bu kredilerde bir adım önde oluyor. Bunun sebebi ise bankaların şartlarına uygun olan kişilere, 5 dakika içinde sonuç verilmesi ve düşük faizli kredi kullandırılmasıdır. Emekli maaşınızı Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız durumunda 50.000 TL kredi alabileceksiniz. 50.000 TL kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli bu bankalardan istedikleri zaman kredi alabileceklerdir. Vakıfbank ve Halkbank ayrıca kredi alacak kişilere, diğer bankalardaki borçlarını kapatmak içinde borç transfer kredisi vermektedir. Başvurunuzu banka şubelerinden kimlikle kolayca yapabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ KREDİSİ

QNB Finansbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapmak isteyenlerde 50 bin TL'ye kadar alacakları bu kredilerde, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde QNB mobil uygulamasından hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. Ayrıca banka SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak bu bankadan emekli kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Bu şekilde ne kadar kredi onayı alacağınızı da SMS atarak öğrenebilir, onaylanan tutar sizi tatmin etmesi durumunda da en yakın QNB Finansbank şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.