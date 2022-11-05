Emekliye yeni ikramiye verilecek! Emekli maaş hesaplarınıza Kasım ayınca Cumhurbaşkanı imzalı ödemeler yatacak

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak emekli maaşlarına ek olarak kredili mevduat hesabı yatırılacaktır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara devlet bankaları Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapma imkanı sunacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve onaylanan tutarı artı para olarak emekli maaş hesabınıza yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde devlet destekli olarak sizlere 10 bin TL'ye kadar ödeme verilecek ve bu paranın geri ödemesi ise 12 ay vadeye kadar olacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve internet siteleri üzerinden dilediği zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden sadece kredili mevduat hesabı başvurusu değil, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 100.000 TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi vereceği hakkında bilgiler yayınlandı. 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanacak nakit kredi imkanından faydalanacak olan bu vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilecekler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda hem kredili mevduat hesabı, hem de ihtiyaç kredisi, aynı anda kullanabilirsiniz.