Emekliye Verilecek Yeni Kredi Limiti Belli Oldu, Emekliye Umut Dolu Kampanya başladı. Emekli olan kişilere verilecek olan bu Kredi kampanyasında kamu bankaları ve özel bankalar yeni bir kampanya detayları ile vatandaşların karşısına çıktı. Emekli müşterilerin son zamanlarda yapmış olduğu kredi başvurularında olumsuz olarak yanıt alması sebebiyle ve kredi vadelerinin de 50.000 TL'ye üzerindeki işlemlerde 36 ay vade den 24 ay vadeye düşmesi sebebiyle emekli olan kişiler kredi başvurusu yaptıkları zaman onay alma şansları oldukça azaldı. Bu sebepten ötürü bankalar yeni kampanyaları duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank gibi kamu bankalarından düşük faiz oranları ile işlem yaparak Kredi kullanabilecek olan emekliler özel bankalardan ve katılım bankalarından da maaş taşıma karşılığında kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'tan emekli kredisi

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan müşterilere ihtiyaç kredisi verirken maaşının belirli katına kadar onay vermektedir. Ziraat Bankası maaşının 15 katına kadar kredi verirken Vakıfbank maaşın 22 katına Halkbank müşterinin Kredi notuna göre maaşının 30 katına kadar emekli kredisi vermektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vade ile işlem yaparken 50.000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler ise 24 ay vadeli olarak kredi işlemleri için başvuru yapacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler başvuru yapacakları banka üzerinden emekli maaşı alması şarkı ile bu 3 bankadan şubelerden ve internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilecektir.

İş Bankası emekli kredisi kampanyası

İş Bankası üzerinden de emekli kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Emekli olan müşteriler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa İş bankası'na emekli maaşlarının taşıyarak hemen Kredi onay olabilir onaylanan kredisinde hemen kullanabilirler. İş Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca İşCep uygulamasını kullanarak da kredi kullanabiliyorlar.

İşCep uygulamasını kullanacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi onayı alabileceklerdir.

Özel bankalardan var İş Bankası haricinde ayrıca Denizbank Şekerbank burgan bank ING bank TEB ve Garanti Bankası üzerinden de emekli maaşınızı taşıma karşılığında istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.