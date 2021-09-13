Emekliye Verilecek Olan 2.850 TL Ödeme Başvurusu Yapmayanlar, Hemen Yapsın, Hesaplara Yatmaya Başladı

Emekliye son dakika müjdesi. 2.850 TL'ye kadar ek ödeme bugün başladı. 2850 TL'ye kadar ödeme almak isteyen emekliler banka hesapları üzerinden başvuru yaparak nakit avanslarında düşük faizler ile kullanabilecek. Bankalar üzerinden emekliler için yapılan Bu kampanyada 2850 tl ye kadar hemen onay alabilirsiniz. Emekli olan kişilerin alacakları bu destek parasında kendi emekli maaşı hesabı aldığınız banka üzerinden işlem yaparak 2850 tl ye kadar emekliye verilen artı para imkanından faydalanabilirsiniz.

Vakıfbank maaş alan emeklilere ek ödeme...

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan müşterilere 2850 tl ye kadar ek ödeme veriliyor. Vakıfbank yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli maaşını kendi bankası'nda alan kişilerin acil para ihtiyaçlarında kullanabilecekleri ve emekli maaşlarına göre verilecek artı para imkanından faydalandırıyor. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan başvurularında hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden artı para hizmetinden yararlanacak olan kişiler başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde hemen onay alıp alamayacaklarını görebilecekler ve hesaplarına artı para olarak 2850 TL yatıracaklardır.

İş Bankası emekli maaşı alan kişilere 2850 TL artı para

İş Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız bankanın emekli olan müşterilerine yapmış olduğu birden fazla kampanya bulunmaktadır. İş Bankası emekli kredisi adı altında 200 bin TL'ye kadar düşük faiz oranları ile kredi verirken ayrıca emekli müşterilerine promosyon ve kredi kartı imkanı da sağlamaktadır. İş Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler ayrıca artı para imkanından da faydalanabilirsiniz. İş Bankası hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte İşCep uygulamasına girerek bu adam başvurunuzu yapabilir onaylanan tutarı nakit avans olarak artı para hesabınıza yatırabilirsiniz.

Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o bankanın internet bankacılığı şifresi ile birlikte internet şubesine girerek Bu para için başvuruda bulunabiliyorsunuz. 2850 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler bankaların kendi hesaplarına girdikleri zaman kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak ve onaylanan tutarı ne kadar olduğunu artı para olarak kendi hesaplarında göreceklerdir. Emekli olan kişileri ayrıca mobil uygulama üzerinden bankalar düşük faizli ve masrafsız kredi seçenekleri ile 36 ay vadeye kadar da Kredi imkanı sağlamaktadır.