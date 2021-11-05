Emekliye Verilecek Olan 2300 TL Hesaplara Bugün Yatıyor, Kontrol Edin

Emekli olan kişilere verilecek olan 2300 TL ek avans limitleri Bugün itibarıyla kendi emekli maaşı almış olduğunuz hesaplara yatmaya başladı. Emekli olan müşterilere verilecek olan bu destek parası maaş almış olduğunuz hesap üzerinden başvuru yaparak alınabiliyor. Alacağınız 2300 TL ödemeleri istediğiniz zaman kullanabilir ve kullanmaya başladıktan sonra 12 ay vadeye bölerek geri ödemesini tamamlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası önderliğinde başlatılan Bu kampanyada her bankanın kendine özel olarak hazırlamış olduğu yeni bir avans limit hesap kampanyası başladı. Ziraat Bankası gibi diğer tüm bankalardan emekli maaşı alan müşterilere verilecek olan 2300 TL ek ödemeler Bugün itibarıyla hesaplara yatıyor. Başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notu önemli olacak ve emekli maaşı alıp almadığını kontrol edilecek.

Ziraat bankası'ndan 2300 TL ek ödeme başvurusu

Ziraat Bankası emekli maaşı alan müşteriler mobil uygulamadan veya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak artı para başvurusunda bulunabilir. Bankadan emekli maaşı almanız durumunda Ziraat Bankası sizlere 2 bin 300 TL'ye kadar ek ödeme verecek. Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişiler ayrıca bu bankadan ihtiyaç kredisi ve 750 TL'ye kadar varan Emekli promosyonu da alabilir. Paraya ihtiyacınız olduğu zaman Ziraat Bankası üzerinden hemen başvuru yaparak artı para veya nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası esnek hesap veriyor

Emekli olan kişiler emekli maaşları üzerinden Yapı Kredi Bankası esnek hesap başvurusu yapabilir. Hesabınızda Para olmasa bile 2 bin 300 TL'ye kadar verilecek esnek hesap Yapı Kredi bankası'ndan mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak alınabiliyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız hemen Yapı Kredi Bankası internet şifresi alarak mı bir uygulama üzerinden 2300 TL nakit avans veya esnek hesap başvurusun da bulunabilirsiniz.

Vakıfbank ve halkbank'ta ödeme yapıyor

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde 2 bin 300 TL'ye kadar ödeme alabiliyorlar. Emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız mobil uygulama üzerinden hemen başvuru yaparak onay alabilirsiniz. 2300 tl ye kadar ödeme alacak olan kişiler ayrıca bu bankadan 750 TL'ye kadar emekli promosyonu da alabiliyorlar. Banka şubelerinden ve bankaların resmi internet sitesinden hemen başvuru yaparak kampanya detaylarını öğrenebilir ve hesabınıza yatan parayı kullanabilirsiniz.