Emekliye Temmuz Zammı Haberi Geldi Maaşlar yüksek artış oranı!

Emekli maaşları için yapılacak temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli olan vatandaşlarımızın merak ettiği ve yüksek zam beklediği temmuz zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı. Emekli maaşlarına yapılacak zammın kesinleşeceği tarih ise 5 Temmuz 2021. Bu tarihe kadar ortalama olarak TÜİK verilerine göre sizlere ne kadar zam olacağından bahsedeceğiz.

Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK verilerine bakarsak, enflasyon oranı ilk 5 ayda %6.39 olarak gerçekleşiyor. Bu zamana kadar olan enflasyonlara göre SSK ve Bağkur emeklileri 441 TL civarında bir zam artışı olacak. En Yüksek emekli aylığı ise bu verilere bakılarak 6.908 TL olacak. Bu oranlara 5 Temmuz tarihine kadar Haziran enflasyonu da eklenecek.

Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Emeklilerin merakla beklediği zam oranının tahmini rakamları da belli olmaya başladı. Ocak ayından itibaren enflasyon oranını %6.39 oranında arttığı gösterildi. SSK ve Bağkur emeklileri de temmuz zammını bu oranlara göre alacaklar. SSK ve Bağkur emeklilerine hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında zam yapılmaktadır. Bu zam oranları son 6 aylık enflasyona göre değerlendirilmektedir. Bu durumda temmuz zammı şu an ki enflasyon oranlarına göre yaklaşık 441 TL civarında olacaktır.

Emekliye Zam Ne Zaman Belli Olacak?

Emeklilerin merakla beklediği zam tarihi, 5 Temmuz tarihinde açıklanacak. 5 Temmuz'da açıklanan zam oranları sonrasında emekli maaşı alan vatandaşlarımız bu zamlı maaşlarını Temmuz ayında alabileceklerdir. Temmuz ayından sonra bu aldıkları maaş zamlarını Ocak 2022 tarihine kadar aynı rakamlarda alacaklardır.

Zam oranları ülkemizde enflasyona göre belli olduğu için, son 1 ay kala ne kadar zam olacağı da tahmini olarak gösterilmektedir. Enflasyon oranları da TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları toplamında %6.39 olarak belirlendi. Temmuz zam oranlarında kesin sonuç alabilmek için Haziran ayı enflasyon oranında eklenmesi gerekiyor. Bu 6 aylık enflasyon oranı belirlendikten sonra 5 Temmuz günü emeklinin ne kadar maaş alacağı kesinleşecek.

Kim Ne Kadar Maaş alacak?

1.500 TL emekli maaşı alan bir kişi, zamlı maaş oranı ile 1.614 TL'ye kadar emekli maaşı alabilecek. 1.600 TL alan kişi, zam oranı sonrasında 1.722 TL, 1800 TL alan emekli 1.937 TL, 2.000 TL alan emekli ise 2.153 TL emekli maaşı alabilecek. Bu faiz oranları Haziran ayı verilerinin de tahmini alarak, tamamen tahmin olarak yazılmıştır.

3.000 TL emekli maaşı alan bir kişi ise 6 aylık enflasyon oranları hesaplandıktan sonra 3.229 TL emekli maaşı alabilecektir. Kesin maaş zam haberi 5 Temmuz günü yayımlanacaktır.

Emekli Bayram İkramiyesi Olacak mı?

Emeklinin beklediği temmuz zammı haricinde merak ettiği bir diğer konu Ramazan bayramı öncesinde verilen emekli ikramiyeleri Kurban bayramında da verilecek mi olmaktadır. Emekli bayram ikramiyesi alan kişiler, Temmuz ayı zammı ile birlikte, Kurban bayramı öncesinde de 1.100 TL emekli bayram ikramiyesi alacaklardır. Kurban bayramı emekli ikramiyesi tarihi henüz belli değildir.