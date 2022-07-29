Emekliye Temmuz Ayında Son Müjde: Emekli Maaşı Alanlara 32.000 TL Ödeme Haberi Gündeme Oturdu

Emekli maaşı alan vatandaşları, Temmuz ayı sonuna kadar 32000 TL, ödemeler devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden 32000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zaman kullanarak hesabınıza yatırabileceksiniz. Emekli maaş alan vatandaşlar, 32000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyalarına hem kamu bankaları üzerinden katılabilir. Hemde dilerse destek veren özel bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Emekli maaşı hesabı, Ziraat Bankası, olanlara 32000 TL ödeme

Emekli maaş hesabı, Ziraat Bankası üzerinde olan vatandaşlar, 32000 TL ödeme almak için banka şubelerine kimlikleriyle birlikte gitmeleri yeterli olacaktır. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, 32000 TL'ye kadar kredi almanız durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan bu kredi tutarı, hemen hesabınıza gönderecektir. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirmeniz durumunda, Ziraat Bankası şubelere gelmeden emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte 32000 TL ödeme yapacağını açıkladı.

Garanti Bankası, 32000 TL'ye kadar ödeme verecek

Garanti Bankası, emekli maaş alan vatandaşlara 32000 TL'ye kadar ödeme vermektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 32000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Emekli maaşınızı banka üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi yapabilecek, dilerseniz en yakın banka şubesine giderek de Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceksiniz. Garanti Bankası internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlara, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi verilmektedir.

Denizbank SMS ile 32000 TL emekli kredisi

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan emekliler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda, Denizbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmektedir.