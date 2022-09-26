Emekliye TC Kimlik Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olması Durumunda 30.000 TL Ödeniyor! Bugün Başladı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak sizlerin kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. QNB Finansbank, son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya internet bankacılığını kullanarak kredi kullanacak olan vatandaşlar içinde sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam edecektir. Nakit kredi kullanacak olan yemekler içinde yapılan bu kampanyadan, maaşını banka üzerinden alan kişilere gelir belgesiz olarak 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu: 30.000 TL

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi başvurusunda bulunmak için işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, 30000 TL kredi için öncelikli olarak banka kredi puanına bakarak işlem yapması gerekiyor. QNB Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumda şartlara uygun olarak hemen bu banka üzerinden kredi alabileceğini söylemek isteriz.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemesi yapılacağı ve ödemeleri de 30000 TL olarak 36 ay vadeli olarak vereceği açıklandı.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonunuz üzerinden kısa mesaj atarak katılabilirsiniz. 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan yemeklere en yakın banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte onaylanan tutar kadar krediyi 36 ay vadeli olarak ödenmektedir.