Emekliye Süre Dolmak Üzere, Özel Bankalar Yarış Halinde, Başvuran Yaşadı, Beklemeden Nakit Alın

Pandemi dönemi boyunca emekli olan vatandaşlara sürekli güncel kampanya yapan özel bankalar son dakika olarak vereceği nakit kampanyası için uyarıda bulundu. Emekli maaşını özel bankalara taşıyan vatandaşlar ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kredili mevduat hesabı başvurusu ve emekli promosyonu alabilecek. Bankalar üzerinden yapılan son dakika duyurusu ile birlikte, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler emekli olması durumunda emekli maaşı üzerinden hızlı bir şekilde onay alabilecek. Özellikle yüksek limitli ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı bankaya taşıyarak hızlı bir şekilde Onay olabiliyorsunuz. Birden fazla özel bankanın başlatmış olduğu bu kampanya için son günler. Kasım ayı sonuna kadar yapacağınız başvurular da düşük faiz oranlarından yararlanacaksınız.

Akbank

Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız veya emekli maaşınızı Akbank şubeleri ne taşımak istiyorsanız banka sizlere birden fazla kampanya yapıyor. Düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar Akbank emekli olan vatandaşlara şartsız gelir belgesiz kredi onayı veriyor. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan kişiler en yakın Akbank şubesine giderek maaş taşıma işlemlerini yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli olan vatandaşlara yapılan bu kampanya ile birlikte ayrıca 1500 TL'ye kadar emekli promosyonu da verilmektedir. Akbank'ın resmi internet sitesine girerek kampanya hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Garanti Bbva Bankası

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşları da kampanyalar devam ediyor. Garanti Bankası özellik ve borç kapatma kredisi kullanacak olan emeklilere 100.000 TL üzerinde kredi onayı veriyor. Hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi Garanti Bankası şubelerinden ve resmi internet sitesinden başvuru yaparak alınabiliyor. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacaksınız bankanın güncel faiz oranlarını öğrenmek için resmi internet sitesine girebilirsiniz.

İş Bankası

Emekli vatandaşların sürekli olarak güncel kampanyalar yapan İş Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere yüksek limitli 36 ay vadeli kredi veriyor. İş Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız size en yakın İş Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapabilir ve maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İş Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ayrıca 1500 TL'ye kadar emekli promosyonu da vermektedir.