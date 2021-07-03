Emekliye Süper Müjde, 5000 TL 10000 TL 20000 TL Destekleri Alabilmek İçin Yapmanız Gereken Çok Basit, TC Kimlik Yeterli

Emekliye müjdeli haberler ardı ardına geliyor. Devlet destek olarak, bankalar üzerinden 5000 TL 10000 TL ve 20000 TL 3 kredi paketi yayınlandı. Emekli olan kişiler bu kredi paketlerini, TC kimlik numaralarıyla başvuru yaparak hemen alabilecekler. Özellikle bayram öncesinde ihtiyaç sahibi olan emeklilerin, bankalar üzerinden, bayram kredisi kampanyalarını almak istiyorlar. Kredi kullanmak isteyen kişiler, emekli olması durumunda sadece emekliye özel olarak yapılan bu kredi kampanyalarından yararlanabilecekler. Pandemi döneminde olduğu gibi Ramazan ve Kurban bayramlarında da bankalar emekliler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve emekli iseniz hemen kredi başvurunuzu vereceğimiz bankalar üzerinden yapabilirsiniz. Vereceğimiz bu bankalar yaptıkları internet sitesi duyuruları ile birlikte kredi kullandıracaklarını söylediler.

Başta kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, önderliğinde başlatılan bu kampanyada, özel bankalar ile birlikte katılım bankaları da katıldı. Katılım bankaları üzerinden yapacağınız kredi işlemlerinde, faizsiz olarak ihtiyaç destek kredisi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası 5000 TL ve üzerinde şubeye gitmeden onay veriyor

Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar 5000 TL ve üzerinde emekli kredisi veriyor. Emekli Kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu kredileri hemen banka üzerinden kullanabilirler. Ziraat Bankası, 5000 TL, ve üzerinde, emekli, kredilerini alacak kişiler eğer banka şubelerine gitmek istemiyorsa mobil uygulama üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurularını yapabileceklerdir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 5000 TL 10000 TL veya 20000 TL olan kredi paketlerinden bir tanesine başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir, başvuru bırakabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra eğer onay alırsanız, Ziraat Bankası, sizin hesabınıza bu parayı yatıracak. Emekli olan kişilerin emekli maaşı Ziraat Bankasında ise kredi notu düşük olsa bile onay alabilecekler. Bu banka şartsız bir şekilde kredi verecektir.

Denizbank üzerinden emeklilere kredi kampanyası devam ediyor.

Emekli olan kişiler, Denizbank üzerinden de bu kredileri kullanabilirler. Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak kişiler bu kredileri kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmelerine gerek yok. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi banka mobil uygulama üzerinden hemen hesaplarına onaylanarak para yatacaktır. Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak kişinin emekli maaşını bu bankadan almaları durumunda mobil uygulamada, herzaman bir onaylı kredileri mevcuttur. 5000 TL ile 10.000 TL arasında hazır limitli krediniz varsa, bu kredileri kullanabilirsiniz.