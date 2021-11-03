Emekliye Süper Haber Geldi, Sıkıntılar Bitecek, Borçlar Kapanacak: Devlet Destekli Onay Geldi

Emekli olan kişileri son dakika Yeni bir haber var. Emekli olan kişiler banka borçlarından kurtulmak istiyorlarsa artık borç kapatma kredisini şartsız olarak devlet destekli alabilecek. Emekliye son dakika olarak yapılan bu Kredi haberinde emeklilerin bankalar ile borçlarının çok olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da emekliler için kredi verilmesi için talimatları vardı. Kredi kampanyası başlatan kamu bankaları bu kampanyalarla ilgili detayları Kendi resmi internet sitelerinde paylaştıktan sonra bazı özel bankalarda emeklileri mutlu etmek için kredi kampanyaları başlattı.

Emekli olan kişiler son dakika verilecek olan borç kapatma kredisine başvuru yaparak istedikleri limitte hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek. Emekli olan müşteriler için yapılan Bu kampanyada emekli maaşı almanız ve 70 yaşına kadar olmanız yeterli. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler düşük faiz oranları ile maaşlarına göre borç kapatma kredisi kullanabilecekler.

Emeklinin tüm borçlarını kapatacak kredi kampanyası

Emekli olan kişilerin tüm Banka borçlarını kapatacak olan borç kapatma kredisi kampanyası bugün itibariyle başladı. Kredi başvurusu yapan emekliler hemen aynı gün içinde onay olarak tüm banka borçları tek bir yere toplayabiliyor. 50.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken 50.000 TL üzerinde ise devlet destekli olarak ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 24 ay vadeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Üstelik Kredi kullanan emekliler borç kapatma kredisi ödemelerini isterlerse aylık olarak isterlerse de 3 aylık olarak ödeyebilecekler.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek ve hemen Kredi sonucunu öğrenebileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankalara hızlı bir şekilde Kredi kampanyasına başladığını ve nasıl kredi başvurusu yapacağınız hakkında bilgiler verelim...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faizli 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başlattı

Emeklilerin en çok tercih ettiği bankalardan olan kamu bankaları emekli olan müşterilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini Kendi resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. İhtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler kendi maaş almış oldukları banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz tüm Banka borçlarını kapatacak olan bu Kredi kampanyasına başvuru yapabilir ve düşük faiz oranları ile kredilerine tek bir yere toplayarak transfer yapabilir. Borç kapatma kredisi kullanarak ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz gibi ayrıca bankalarda olan kredili mevduat hesabı borçlarınızı da bu Kredi ile birlikte kapatabilirsiniz.

Garanti Bankası Denizbank ve Akbank emekliye borç kapatma kredisi veriyor

Kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Garanti Bankası Denizbank ve Akbank kendi bankası'ndan emekli maaşı alan müşterilere de 250 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankalardan maaş alma şartı ile birlikte hemen kredi başvurusu yapabilir onaylanan Kredinizi de hemen anında kullanabilirsiniz. Bu bankalardan sadece emekli olan müşterilerin Kredi kullanabilecekleri gibi ayrıca bireysel olarak iş yerinde çalışan kişilerde borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak düşük faizli kredi kullanabilir. Banka şubelerine giderek başvuru yapabilir resmi internet sitelerine girerek Kredi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu bankaların yanı sıra Burgan bank fibabanka İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank üzerinden de istediğiniz zaman borç kapatma kredisi ve emekli kredisi kullanabilirsiniz. Bu bankalarında resmi internet sitelerine girerek Kredi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.