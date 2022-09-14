Emekliye son duyuru! Emekli maaş alanlar 4 gün içinde başvuru yapması gerekiyor! Banka "Dikkat" Diye paylaştı...

Emekli olan vatandaşlar için yapılan son duyuruda, emekli maaş alan vatandaşlar, 4 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz, nakit kredi kampanyalarından faydalanacak olan kişilerin emekli maaşları bankalar üzerinden alınması durumunda 4 gün içinde başvuru yapması isteniyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanız için sizlere hemen aynı gün içinde olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, özellikle kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kampanyalar yapacağını ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak, emeklileri üzmeden ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Emekli olan kişiler, özellikle diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için bu bankalar üzerinden kredi almak istiyorlarsa, 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi, aynı anda ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde, ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, borç kapatma, kredisini de içinde kullanabilecek.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve krediniz aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu krediler ile birlikte de aynı gün kredinizi hesabınıza yatırarak rahat bir nefes alabileceksiniz. Güncel kredi başvuruları ve faiz oranları ile bir ilgili bilgileri, bankaların resmi internet sitesi üzerinden öğrenmeniz mümkün olmaktadır.