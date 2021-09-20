Emekliye Son Dakika Müjdesi Geldi! 4200 TL Ödeme Yapılacak…

Emekliler son dakika haberi ile müjdeli haberi merak ediyor. Sabah onay verildi. Emeklilere 4 200 TL ödeme gerçekleşecek. Bu ödemeler bankalar aracılığı ile yapılacak. Emeklilik için son dakika olarak verilen destek ödemeleri bugün başlıyor. Destek verecek bankalar detaylar ile ilgili bilgileri basına yansıttı. Yapılan açıklamaya göre 4200 TL ödemenin yanında 3000 TL acil nakit kredi imkânı da sunuluyor. Acil nakit kredisi onaylananların hesabına hemen 1200 TL nakit avans olarak yatacak. Emekli maaşınızı bu bankadan almanız kampanyaya katılmak için yeterlidir. Kamu bankaları olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en çok başvuru alan bankalar arasında.

Ziraat Bankası’dan Emeklilere 4200 TL Ödeme

Son dakika kampanyasını açıklayan Ziraat Bankası 4200 TL ödemeyi müşterisi olan tüm emeklilere yapacağını duyurdu. Uygun faiz oranları ile bu ödemeleri bankadan maaş alan emeklilere hemen yansıtacak. Bunun yanı sıra 3000 TL kredi başvurusu yaparak onay alan emeklilere, 1200 TL nakit avans kolaylığı da sağlıyor. Artı para olarak hemen hesaplara aktarılacak.

Bu gibi kampanyalardan faydalanmak için maaşın Ziraat Bankası’ndan alınması yeterli gözüküyor. Başvurular bankanın mobil uygulamasından yapılabilecek. Banka şubelerine uğramadan 3000 TL için başvuru yapılabilecek. Ziraat Bankası mobil uygulaması kullanılarak başvuru yapma imkânı mevcuttur. Onaylanmış tutar hemen hesaba aktarılıyor. 3000 TL alınan kredi 36 ay vadeli olarak ödenebilmektedir.

Vakıfbank'ta Emeklilere 4200 TL Veriyor

Kamu bankası olarak hizmet veren bankalardan olan Vakıfbank, kendi bankasından emekli maaşı alanlara destek ödemesi yapıyor. Banka üzerinden 4200 TL ödeme alacaklar, uygun faiz oranları ile 3000 TL kredi başvurusu yapabilecek. Onay alındıktan sonra 1200 TL nakit avans hemen hesaplara aktarılıyor. Bu kampanya için yapılacak başvuruda internet şifresi kullanılarak mobil uygulamasından başvuru yapılabilir. Başvuru yapıldıktan sonra hemen değerlendirme aşamasına geçilir. Değerlendirmede olumsu sonuç çıktığında ödeme gerçekleştiriliyor. 1200 TL nakit avans kullanılmak istendiğinde 12 ay vadeli ödeme planı gerçekleşir.