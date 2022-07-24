Emekliye Son Dakika Müjdeli Haber: Emekli Hesabınıza 3000 TL ödeme alacaksınız

Emekli maaşı alan kişiler nakit sıkıntısı yaşamasın diye yeni bir kampanya yapıldı. Bankalar üzerinden almış olduğunuz emekli maaşlarının yattığı hesaba 3000 TL artı para yükleniyor. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak sizlerde bu nakit kampanyasından faydalanacaksınız. Emekli maaşı alan kişiler için yapılan bu kampanyada kamu bankaları ve bazı özel bankalar hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

ZİRAAT BANKASI

Emeklilerin en çok maaş alan bankalarından birisi Ziraat Bankası olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası sizlere hem ihtiyaç kredisi için hem de kredili mevduat hesabı için başvuruları internet üzerinden almaktadırlar. Ziraat bankası nakit ihtiyacı olan emekliler için başlattığı bu kampanyada, kredi ve diğer tüm nakit başvurularınız için Ziraat mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz. 3000 TL ve üzerinde de kredili mevduat hesabı başvuru yapabilecek ve onay alabileceksiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Emekli maaşlarını Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişilerde bankalara giderek veya mobil uygulamar üzerinden kendi hesapları aracılığı ile başvurularını yaparak bankadan artı para olarak 3000 TL ödeme alabilirler. 3000 TL'ye kadar aldığınız bu ödemeler ile birlikte, sizlerde 5 dakika içinde sonuç alabileceksiniz. 3000 TL'Ye kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi alma imkanı sizlere sunulacaktır. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra 3000 TL ödeme hesabınıza yatacaktır.

DENİZBANK

Denizbank emekliye 3000 TL artı para için Kurtaran hesap açtı. Bunun için Kurtaran hesap başvurusu yapmanız gerekiyor. Bu paraya başvuru yapmak istiyorsanız, 3000 TL için nakit ödemesi alacak kişiler SMS atabileceklerdir. SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, KURTARAN TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderebilirsiniz. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapma imkanı sizlere sunulacaktır.