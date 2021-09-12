Emekliye Son Dakika: Eylül Ayı 750 TL Ödemeler Yatmaya Başladı, Hesaplarınızı Kontrol Edin

Emekliye Eylül ayı ödemesi 750 lira verildi. Emekli olan kişilere 750 TL'ye kadar promosyon ödemeleri Eylül ayı içerisinde yapılıyor. Ağustos ayı içerisinde başvuru yapan ve emekli promosyonu almak isteyen emekliler 750 lira ödemeleri almaya başladı. emekli olan kişilere verilen ve kişilerin maaşlarına göre ödenen emekli promosyonlarında Eylül ayı içerisinde alacağınız promosyonları hesaplara yatmaya başlıyor. SGK ile bankaların antlaşması sonrasında emekli olan kişilere maaşlarına göre 500 TL 625 TL veya 750 TL emekli promosyonları ödenmektedir. SGK üzerinden verilen emekli promosyonlarını almak istiyorsanız maaş aldığınız bankadan en az 3 yıl maaş taşımama sözü vermeniz gerekiyor.

Ziraat Bankası emeklileri 750 TL'ye kadar promosyon alıyor...

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşterilere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir. 750 TL'ye kadar emekli promosyonu almak istiyorsanız emekli maaşınızın 2500 TL ve üzerinde olması gerekiyor. 2500 TL altında maaşı olan kişiler 625 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler ise Ziraat Bankası üzerinden 500 TL emekli promosyonu alabilmektedir. Ziraat Bankası emekli maaşınızı yeni taşı duysanız başvuru yaparak hemen önümüzdeki ay içerisinde bu parayı alabiliyorsunuz. 750 TL'ye kadar verilecek olan emekli promosyonlarında başvuru yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası mobil uygulamasına girer buradan başvurunuzu banka şubelerine gitmeden de yapabilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden de 750 TL'ye kadar promosyon alınıyor...

Vakıfbank üzerinden 750 TL'ye kadar emekli promosyonu almak isteyenler Vakıfbank mobil uygulamasına girerek kendi emekli maaşı hesabı üzerinden 750 TL emekli promosyonu alabilirler.

Ağustos ayı içerisinde 750 TL emekli promosyonu başvurusu yapan kişilerin Eylül ayı itibarı ile promosyon ödemeleri hesaplarına yakmaya başladı. Vakıfbank mobil uygulamasına girerek hesabınızı sizler de kontrol edebilir ilk defa başvuru yapacaksınız da yine mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almıyorsunuz emekli maaşınızı taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ziraat bankası'nda olduğu gibi 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan müşterilere emekli promosyonu ödemesi olarak 750 TL ödenmektedir. Vakıfbank şubelerine giderek veya VakıfBank müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.