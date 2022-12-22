Emekliye sabah müjdesi! Emekli maaşı alan vatandaşlara ek ödeme tarihi onaylandı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada bugün itibariyle yeni bir kampanya başladığı açıklandı. Emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara başvuru bölümü gerçekleştirmeleri halinde aşağıdaki özel bankalar tarafından 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verilecek. Emekli maaşı hesabınız üzerinden alabileceğiniz nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşları aşağıdaki bankalar emekli maaş hesapları kendi bankaları üzerinde olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte nakit kredi imkanı sağlayarak uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullandırmak istemektedir. Acil ihtiyacımızın olması durumunda emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi alabileceğiniz bankalar şu şekilde listelenmiştir.

Akbank emekli kredisi

Akbank emekli kampanyasına katılmak isteyen vatandaşları emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 50.000 TL Akbank direkt uygulaması üzerinden nakit kredi ödemesi verecek. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri gerçekleştirilir.

Akbank üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp 50.000 yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi durumunda 50.000 TL kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Akbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar emekli maaşını bu bankaya taşıyarak kredi almak istiyorum derse başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir.

DenizBank emekli kredisi

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekli kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirecek uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerine hızlı bir şekilde yapabilmektedir. DenizBank emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak de hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşları aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları DenizBank emekli kredisi ödemesi yapmaktadır.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapmak istiyorlarsa Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak o mesajı 32 80 numarasına göndermesi yeterli olacak.