Emekliye Sabah 10.33'de Duyurusu Yapıldı! Nakit İsteyenler O Bankaya Giderek 15.000 TL Alacak. Detayları haberimizden öğrenin! Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 15.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunacağını açıkladı.

Emekli Bankası olarak hizmet veren bu üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra ihtiyaç kredisi için hızlı bir şekilde işlem yapabilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine giderek kredi kullanacak olan vatandaşlar, 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmaktadırlar.

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara emekli olması ve emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması gerekmektedir.

Emekli olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler nasıl işlem yapabilir?

Emekli olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 15000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine kimlikle ilgili belgesiyle birlikte gidebiliyor. Emekli maaşı banka şubelerinde olmayan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, bankaya maaş, taşıma işlemleri sonrasında şubelere giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Emekli olan kişileri, bugünden itibaren verilecek olan düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyası sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden değil, Garanti Bankası İş bankası Yapı Kredi Bankası ve PTT üzerinden de verilmektedir. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, bu kredi kampanyalarına katılarak, emekli maaş hesapları üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu bu şekilde gerçekleştirebilecek ve emekli maaşınız hesabınız üzerinden istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirimizde yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar, hemen kendi hesabınıza yatacak.