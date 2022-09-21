Emekliye Ödeme: TC Kimlik Kartı ile 20000 TL Net Nakit 

Emekli olan vatandaşlara TC kimlik kartları üzerinden 20000 TL'ye kadar kredi verecek olan 3 banka, kampanyalarını duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte sizlerde nakit kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanabilmek için 20000 TL'ye kadar ödemelerinizi aşağıdaki üç banka üzerinden hemen alabilirsiniz. Emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan bu kredilerde daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşları aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 36 ay vadeli olarak kredi kullanacak olan kişiler bu krediler, diğer kredilere nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, üstelik banka şubelerine gitmeden, masrafsız olarak da kredi kullanabileceklerdir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında, TC kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onay aldığınızı hemen görebilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermesi gerekiyor. Akbank hesabı olan vatandaşlar ise 20000 TL kredi başvurusu için Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucun hemen öğrenebilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanacaktır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere bu banka hızlı birşekilde düşük faizli kredi vermektedir.

DENİZBANK ve ŞEKERBANK

Denizbank, Şekerbank üzerinden de başvuru yapacak olan emeklilere 20000 TL'ye kadar kredi ödemesi veriliyor. Denizbank, Şekerbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli, nakit kredi imkanı sağlanıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte kredi işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 36 ay vadeli işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı ve 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapılacağı açıklandı.