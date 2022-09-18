Emekliye Ödeme! Emekli'nin beklediği kampanya flaş! 40.000 TL net nakit ödemesi geldi

Emekli maaş hesabınız üzerinden 40000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden almanız durumunda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte emekli, nakit kredi ödemesi verilecektir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurulardan 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurularda 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vereceğini söyleyebiliriz. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT kredi başvurusu

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, 40000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeler ile birlikte 36 ay vadeli kredi alabiliyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de verilecek olan bu kredilerde, emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilere SMS ile de kredi sonucu verilmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin onay almaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.