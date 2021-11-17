Emekliye O Bankadan Haber Var, 100.000 TL Şartsız Ödeme Hesaplara Yatacak

Burgan Bank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? Burgan Bank emekli kredisi başvuru şartları nelerdir? Maaş almayan müşterileri kredi başvurusu yapabilir mi? Sizlere bu yazımızda Burgan Bank’ın 2021 yılında yaptığı yeni kampanya olan Emekli kredi kampanyası hakkında bilgiler vereceğiz.

Emekli müşterilere sürekli olarak yeni ve güncel kredi kampanyaları yapılmaktadır. Bu bankalar arasında büyük bir rekabeti de yanında getirmektedir. Bankaların en sevdiği müşteriler genellikle emekli ve devlet memurlarıdır. Bu kişilere bankalar kredi ve kredi kartı verecekleri zaman kredi notuna bakmadan işlem yapmaktadırlar. Burgan Bank’ta bu bankalardan birisidir. Yeni açılmış olması ve müşteri portföyünü büyütmek istemesi sebebiyle emekli kredisi kampanyaları yapmaktadır. Sizde emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda aynı gün içinde 100.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Burgan Bank Emekli Kredi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burgan Bank emekli kredi kampanyasına katılmak için bu bankadan emekli maaşı almanız gerekmektedir. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse maaş taşıması yapmanız gerekmektedir. Maaş taşıma işlemlerini SGK kurumlarından ve e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Maaş taşıma işlemleri sonrasında banka kredi için size onay verecektir. Aynı gün içinde veya 1 gün sonrasında kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Burgan Bank kredi başvurusu için sadece banka şubelerinden işlem yapmanız mümkündür. Kredi başvurusu yapacağınız ilde eğer Burgan Bank yoksa PTT üzerinden Burgan Bank kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Burgan Bank Emekliye PTT Kredisi

Emekli maaşını PTT üzerinden alanlar Burgan Bank üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Bunun için PTT şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Eğer icralık bir durumunuz varsa banka size onay vermeyecektir. Kredi notunuzun düşük olması durumunda banka sicilinizde sıkıntı yoksa kredi başvurusu yapabilirsiniz. Aldığınız PTT kredilerinde 36 ay vade yapabilirsiniz.

İcralık Emekli Olanlar Burgan Bank’tan Kredi Alabilir mi?

İcralık emekli olanlar Burgan Bank’tan kredi başvurusu yapamazlar. Bu başvuruyu yapabilmeleri için icralık olan borçlarınızı ödemeniz gerekmektedir. Eğer icralık borçlarınızı ödediyseniz emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu şartlara uygun olmaları durumunda kredi başvurusu yapabilirler.

Burgan Bank Emekliye Borç Kapatma Kredisi

Burgan Bank emekliye borç kapatma kredisi verilmektedir. Burgan Bank diğer banka borçlarınızı bu bankaya taşımak istediğiniz zaman 36 ay vadeye kadar tüm borçlarınızı transfer edecektir. Kredi başvurusu için yine emekli müşterisi olmanız gerekiyor. 100.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde banka daha fazla kredi başvurusu için sizden ipotek isteyecektir.